“Per te figlio” vince la prima edizione di “Cantacielo”

Il Festival della canzone dell'anima si conclude von la vittoria del brano interpretato dalla quindicenne Jessie Grace Smith

Vatican News

È una canzone d'amore di una madre per il figlio a vincere la prima edizione del festival “Cantacielo”, dedicato alla "canzone dell'anima". Scritta da Marcello Marrocchi e arrangiata da Romano Musumarra, “Per te figlio” è stata interpretata da una giovanissima cantante di Gubbio, la quindicenne Jessie Grace Smith. Nell'ambito della serata conclusiva della manifestazione, si sono esibiti, accompagnati dai 22 elementi della Lavorè Orchestra, anche gli altri finalisti: i Babols con Alice (Autori: Gabriele Ferrarese/Luca Romano/Dorotea Fossile); Angelo Antonio Ferrara con Tutto può cambiare (Autore: Dorotea Fossile); Emilio Corbo e Patrizio De Simio con Sulla strada per il cielo (Autore: Emilio Corbo); Mirael con Baila nell’anima (Autore: Mirael); Fabio Piacentini e Ilaria Cristofari con Risvegli(Autore: Gabriele Ferrarese); Etimo con Qui (lettera all’uomo) (Autori: Etimo e Filippo Moreschini); Fabio Fois con In un giorno di vento (Autori: Fabio Fois/Marco Profeta. A condurre la serata Enrica Guidi, nota interprete de "I delitti del Barlume" e Leonardo Metalli, esperto e critico musicale del TG1.

Leggi Anche 05/09/2022 Cantacielo, il Festival che guarda all'anima di chi ama la musica La prima edizione del nuovo evento musicale, che riguarda anche il genere della Christian Music, andrà in onda su Rai 2 nella seconda serata di martedì 6 settembre. Otto gli ...

I brani in finale in un album discografico

La prima edizione di questo evento musicale, che riguarda anche il genere della Christian Music, è stata trasmessa in onda su Rai 2 nella seconda serata di martedì 6 settembre. La giuria era presieduta da Dario Salvatori e composta da Eugenio Arcidiacono, Donatella Pandimiglio, Francesca Chialà, Frate Alessandro Brustenghi, Gianfranco Sciscione, Giorgio Flavio Pintus e Romano Musumarra. Alessandra Drusian e Fabio Ricci, i Jalisse, hanno aperto la serata con la sigla del festival "Canta al cielo" (Pintus - Musumarra) per poi interpretare anche il brano "È proprio questo quello che ci manca", messaggio di sprono e stimolo a continuare a far vivere nel presente ciò che di buono abbiamo saputo costruire in passato. Gli altri ospiti della serata, tra musica e performance, sono stati Neacò, Heart Gospel in Music, Matteo G., Maurizio In, Gianfranco Phino, Gianfranco Lacchi e Daniele Si Nasce. Dai brani in finale verrà realizzato un album discografico, in uscita nelle settimane successive al festival. Cantacielo è un festival ideato e organizzato da Mompracem Srl e realizzato in collaborazione con il Gruppo Editoriale San Paolo e il patrocinio della SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori e di Radio Vaticana, e con la partnership di Maria Vision Italia e Christian Music. L'iniziativa è stata realizzata in partnership con RAI Radio Tutta Italiana.