Cisgiordania, ancora scontri e vittime

Un palestinese è stato ucciso e altri 16 feriti in un'operazione dell'esercito israeliano nel nord della Cisgiordania. Polemiche sulla responsabilità della morte di report di Shireen Abu Akleh, uccisa lo scorso 11 maggio a Jenin durante uno scontro tra soldati israeliani e miliziani palestinesi

Emanuela Campanile - Città del Vaticano

Ad annunciarlo con un breve messaggio alla stampa è il Ministero della Salute palestinese: "Abbiamo un martire di 29 anni e 16 persone ferite a seguito dell'aggressione israeliana a Jenin".

La cronaca

L’attacco è stato condotta stamattina nella città della Cisgiordania del nord dalle forze israeliane. Ancora non si conosce la dinamica di quanto accaduto in un zona in cui, da inizio aprile, è in corso un’operazione militare in risposta a un'ondata di cinque attacchi in territorio israeliano in cui sono morte 18 persone.

Le indagini sulla morte di Abu Akleh

Intanto continuano le polemiche sulle indagini dell’uccisione della reporter di al Jazeera, Shireen Abu Akleh, morta lo scorso 11 maggio a Jenin durante uno scontro tra soldati israeliani e miliziani palestinesi. Israele ammette la probabilità che ad uccidere la giornalista siano stati accidentalmente i suoi soldati ma, allo stesso tempo, afferma che non si può averne certezza.

Le accuse a Israele

Netta la risposta del portavoce del presidente palestinese Abu Mazen: "Un nuovo tentativo di Israele – ha affermato - di evadere la propria responsabilità". La famiglia di Shireen Abu Akleh ha chiesto un'indagine indipendente degli USA, dato che la reporter aveva anche la cittadinanza statunitense.