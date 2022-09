Iran: manifestazione per la morte di Masha Amini

Iran, dodicesima notte di proteste. Già 75 le vittime tra i manifestanti

Nel Paese asiatico si è da poco conclusa una nuova notte di proteste di donne e uomini iniziate dopo la morte della 22 enne Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale per avere indossato il velo in modo non conforme alle regole della Repubblica islamica. Già 75 le vittime in piazza, secondo le organizzazioni internazionali. Il segretario generale dell’Onu, Guterres, ha invitato il presidente iraniano, Raisi, a non usare "forza sproporzionata" contro i manifestanti

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano Nei pochi video che riescono ad uscire dall’Iran, nonostante i continui blackout di internet, e rilanciati da canali tv di opposizione o con sede all’estero, si vedono una donna senza velo che agita le braccia in aria nel quartiere Narmak di Teheran, come altre donne a Sanandaj, capitale della provincia nord-occidentale del Kurdistan, dove Mahsa è nata, mentre nel sud, a Shiraz, un uomo protesta contro i vertici della Repubblica islamica. Più di 70 vittime e 1200 arresti ufficiali Leggi Anche 26/09/2022 In Iran uccisa la ragazza simbolo delle proteste, proseguono i disordini In Iran non si ferma la dura repressione delle proteste contro l’obbligo del velo per le donne, seguite all’assassinio di Mahsa Amini, ragazza morta dopo l’arresto della polizia ... Nonostante gli appelli internazionali ad interrompere l'uso della forza, il governo iraniano continua a usare il pugno duro contro i manifestanti, accusati di essere "rivoltosi" che "minano la sicurezza e la proprietà pubblica". Si è così arrivati a 75 vittime, secondo le organizzazioni umanitarie (poco più di 40 ammesse dal governo), e 1200 arresti ufficiali, di attiviste e attivisti, avvocati, e giornalisti. Sempre secondo la versione del governo iraniano, le proteste sono finite, ma "i media occidentali critici nei confronti dell'Iran continuano a parlare di un clima infiammato e si rivolgono a personalità note, perche' mantengano viva la protesta". Arrestata anche la figlia dell'ex presidente Rafsanjani Il ministro della Sanita' ha accusato i manifestanti di aver distrutto 72 ambulanze, che secondo l’opposizione sarebbero però usate per trasportare le forze di sicurezza. Arrestata anche la figlia dell'ex presidente iraniano Rafsanjani, Fazeh Hashemi, 69 anni, giornalista e attivista per i diritti umani. In un incontro durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite il segretario generale Guterres "ha sottolineato al presidente iraniano Raisi la necessita' di rispettare i diritti umani, compresa la liberta' di espressione, di riunione pacifica e di associazione". Ha anche chiesto un'"indagine rapida, imparziale ed efficace" sulla morte di Mahsa Amini.