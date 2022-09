Le proteste degli haitiani, Port-au-Prince

Haiti, Onu: è catastrofe umanitaria

Nell'isola caraibica continua un clima infuocato per la rabbia sociale che si scatena in saccheggi ovunque. Il caro carburante ha esasperato una situazione in cui molteplici livelli di crisi si sommano: economico, politico, di gang armate. Il Programma Alimentare Mondiale denuncia la perdita di 2.000 tonnellate di aiuti ai più vulnerabili

Antonella Palermo - Città del Vaticano Per le Nazioni Unite nell'isola caraibica è in corso una "catastrofe umanitaria" dopo due settimane di violenze e attacchi ai magazzini di aiuti alimentari.



Proteste e saccheggi "Nuovi livelli di disperazione": così si sono espressi i funzionari Onu in merito al Paese caraibico in preda a proteste e saccheggi. La fortissima instabilità si prostrae dall'11 settembre, quando il primo ministro Ariel Henry ha annunciato un aumento del prezzo del carburante. Ciò ha innescato il blocco della stazione di benzina di Varreux: bande hanno cominciato a scavare trincee riempiendo le strade vicine di container da trasporto vuoti, e impedendo ai camion di distribuzione di avvicinarsi all'impianto. Le attività quotidiane nella capitale e nelle zone rurali, così come i diritti fondamentali - dalla libertà di movimento all'istruzione – sono compromesse. Pam, perdita di 6 milioni di dolalri in aiuti Molteplici i livelli di crisi: economica, di gang e politica, ha detto la funzionaria Helen La Lime, durante una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezzza Onu. Poco meno di 5 milioni di haitiani si trovano in stato di bisogno umanitario. Solo nelle ultime due settimane, gli attacchi alle scorte del Programma Alimentare Mondiale hanno provocato la perdita di circa 2.000 tonnellate di aiuti per un valore di almeno 6 milioni di dollari, stima il vice direttore esecutivo. Aiuti che avrebbero supportato collettivamente fino a 200.000 haitiani più vulnerabili nel prossimo mese.