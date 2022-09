Tanti britannici in fila per l’ultimo saluto alla regina. In arrivo i leader mondiali

In fila a Londra per rendere omaggio a Elisabetta II (ANSA)

A poche ore dai funerali, una marea di persone vuole ancora esprimere affetto all'amata Elisabetta II, incuranti delle lunghe ora di attesa. Intanto tutto è pronto all’Abbazia di Westminster per le esequie di lunedì alle ore 11. Parteciperanno circa 500 tra capi di Stato, di governo e dignitari che in queste ore stanno arrivando a Londra

Alessandro Scafi – Londra

Tutto finisce dove è cominciato. Lunedì mattina il corpo di Elisabetta II sarà portato per il rito funebre all’abbazia di Westminster, dove il 2 giugno 1953, la giovanissima principessa fu incoronata regina. Il feretro si muoverà in processione dal Parlamento su un affusto di cannone trainato da cavalli e con tutti gli onori.

Leggi Anche 09/09/2022 Elisabetta II: donna protagonista della Storia, non solo testimone In quasi 70 anni di regno, ma anche di più, se consideriamo il periodo in cui fu, giovanissima, braccio destro del padre Re Giorgio VI, Elisabetta II ha vissuto momenti epocali per ...

Gli occhi del mondo sui funerali di Elisabetta

Per cinque giorni, anche di notte, decine di migliaia di sudditi hanno affrontato ore e chilometri di paziente fila di massa per rendere omaggio alla loro sovrana. La camera ardente allestita nella Great Hall di Westminster sarà chiusa stasera e poco dopo le porte dell’abbazia si apriranno, perché prendano posto i duemila invitati alle esequie: la famiglia reale, la corte, i primi ministri ancora in vita e i politici più illustri della nazione, poi i capi di Stato e di governo giunti da tutto il mondo, le teste coronate di mezza Europa e monsignor Gallagher in rappresentanza di Papa Francesco; ma si prevede che una grande folla si radunerà all’esterno dell’abbazia e che milioni di persone nel Regno Unito e in tutto il mondo guarderanno i funerali di stato in diretta TV: una liturgia funebre che si preannuncia come un evento epocale.

Leggi Anche 16/09/2022 Funerali Elisabetta II: sarà l'arcivescovo Gallagher a rappresentare il Papa Il segretario per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali sarà a Londra nel nome di Francesco. Alla cerimonia saranno presenti circa duemila persone provenienti ...

Il rito esequiale

Celebra le esequie il decano di Westminster, leggono le letture il primo ministro e il segretario generale del Commonwealth; pregano insieme alti dignitari della Chiesa anglicana, di Scozia e delle Chiese libere. Il sermone sarà pronunciato dall'arcivescovo di Canterbury. Alla fine del rito saranno osservati nell'Abbazia e in tutto il regno due minuti di silenzio. La regina Elisabetta – Queen Lilibet – sarà sepolta nella Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor.