Tensione in Cisgiordania, spari contro un pullman

Il luogo dell'attacco nella valle del Giordano (AFP or licensors)

Due persone sono state fermate e un terzo è in fuga dopo l’agguato ad un mezzo che ha provocato il ferimento di 7 persone

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Si tratta del sesto attacco a fuoco in Cisgiordania nell'ultima settimana. Stamani 7 israeliani - 6 soldati e un civile – sono rimasti feriti nell'azione condotta a colpi d'arma da fuoco ad un autobus nei pressi di Hamra, in Cisgiordania. Uno dei militari sarebbe grave. Intanto il ministro della difesa Benny Gantz ha ringraziato l'esercito per aver arrestato due palestinesi ritenuti autori dell'azione. Nello stesso tempo ha assicurato massimo impegno contro il terrorismo.

Si riaccende lo scontro

Il portavoce di Hamas si è congratulato con gli autori dell'attentato definendolo una "operazione eroica". "Quell'attacco - secondo Hamas - conferma il fallimento degli sforzi condotti dagli occupanti per fermare la escalation della resistenza palestinese". Messaggi di congratulazione - riferisce la agenzia di stampa palestinese Shehab - sono giunti anche da altre fazioni palestinesi.