L’allarme per la salute della regina Elisabetta, i Windsor a Balmoral

I medici della sovrana hanno espresso preoccupazione, messaggi di preghiera e vicinanza dalle più alte cariche religiose e politiche del Paese

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

La Gran Bretagna con il fiato sospeso per la salute della Regina Elisabetta, attualmente nel castello di Balmoral, residenza scozzese dei Windsor. Attorno a lei si sono riuniti i quattro figli, Carlo, con la moglie Camilla, Andrea, Anna e Edoardo, e poi il nipote William al quale si uniranno i duchi di Sussex, Harry e Meghan, in viaggio dagli Stati Uniti.

La preoccupazione dei medici

Le notizie dell’aggravamento di salute della regina Elisabetta sono state quasi improvvise, dopo che soltanto due giorni una foto ufficiale di Buckingham Palace la ritraeva sorridente mentre incontrava Liz Truss nel giorno dell’incarico a premier. Elisabetta, 96 anni, sovrana più longeva del Regno Unito e monarca più anziana del mondo, da diversi mesi ormai soffre di “episodici problemi di mobilità”. Questa mattina, secondo una nota di palazzo, i suoi medici avevano espresso preoccupazione, raccomandando di tenerla sempre sotto sorveglianza medica.

La preghiera di Justin Welby

Molti i messaggi di vicinanza e preghiera giunti a Balmoral, prima fra tutti quello dell’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby che via twitter assicura le sue preghiere e quelle della nazione e tutta la chiesa di Inghilterra di cui Elisabetta è capo. Analoghi messaggi sono arrivati dalla neo premier Tory Liz Truss, dal leader dell’opposizione laburista Keir Starmer e dai capi dei governi locali di Scozia e Galles, Nicola Sturgeon e Mark Drakeford. Preoccupazione è stata espressa anche dal cardinale Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster che offre le sue preghiere per la Regina e per la sua famiglia. A Buckingham Palace, intanto, è stata interrotta la consueta cerimonia del cambio della guardia , mentre la Bbc ha cambiato la programmazione per trasmettere gli aggiornamenti sulla salute della sovrana.

I 70 anni di regno

Elisabetta è regina di Gran Bretagna e di oltre una dozzina di altri Paesi dal 1952, tra cui Canada, Australia e Nuova Zelanda, e all'inizio di quest'anno ha festeggiato il suo 70° anno di regno con quattro giorni di celebrazioni nazionali a giugno.