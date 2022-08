Mosca e Kiev, bombardamenti e accuse reciproche sulla centrale nucleare

Scambio di accuse sulla responsabilità dei danni al sito della centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'Aiea prepara la sua missione per le verfiche mentre a Praga si riuniscono i ministri della Difesa Ue: in discussione un piano di formazione all'esercito ucraino

Emanuela Campanile - Città del Vaticano

Il livello di radiazioni registrato sarebbe normale ma sarà l'Agenzia internazionale per l'energia atomica a stabilire l’entità dei danni causati dal bombardamento, martedì scorso, sull’edificio dove viene immagazzinato il carburante necessario per il funzionamento dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Incrocio di accuse

Tra Kiev e Mosca la guerra continua anche a colpi di dichiarazioni: per le autorità russe sono stati gli ucraini per Kiev la responsabilità è solo di Mosca e annuncia che gli esperti dell’Aiea, guidati dal direttore generale Rafael Grossi, hanno già lasciato Vienna per raggiungere la capitale ucraina.

La missione dell'Aiea

Secondo il Wall Street Journal, la missione inizierà mercoledì 31 agosto e durerà fino a sabato. Il Cremlino si conferma "pronto" a cooperare a un'ispezione che considera "necessaria" e alla quale "nella parte che riguarda il territorio controllato dalla Russia", sarà fornita "tutta la necessaria sicurezza". Altra notizia sempre secondo il quotidiano statunitense, è che Mosca avrebbe ricevuto il primo cargo di droni dall’Iran.

Vertici Ue e Onu

Oggi intanto a Praga si terrà un vertice dei ministri degli esteri e della difesa dell’Unione europea mentre a New York è prevista una riunione del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Dalla capitale della Repubblica Ceca, arriva la dichairazione del l'Alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell: "I ministri discuteranno - ha affermato - dell'idea di mettere in piedi una missione di addestramento di alto livello per l'esercito ucraino".