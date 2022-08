L’Onu: in Nicaragua attacco alla democrazia e alla Chiesa

Per Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, in Nicaragua c’è una grave ostruzione dello spazio democratico. Preoccupazione per gli attacchi contro la Chiesa e le organizzazioni della società civile. Giungono da tutto il mondo messaggi di solidarietà al vescovo di Matagalpa e alla Chiesa nicaraguense

Vatican News

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, “è molto preoccupato per la grave ostruzione dello spazio democratico e civico in Nicaragua e per le recenti azioni contro le organizzazioni della società civile, comprese quelle della Chiesa cattolica", come il raid notturno della polizia nazionale nella sede episcopale di Matagalpa. È quanto ha affermato il portavoce Farhan Haq durante una conferenza stampa all’Onu. Guterres - ha proseguito il portavoce - ribadisce il suo appello al governo di Daniel Ortega affinché garantisca “la tutela dei diritti umani di tutti i cittadini, in particolare i diritti universali di riunione pacifica, libertà di associazione, pensiero, coscienza e religione” e chiede il rilascio di tutte le persone detenute arbitrariamente.

Leggi Anche 19/08/2022 Nicaragua, prelevato con la forza il vescovo Álvarez, è agli arresti domiciliari a Managua Il vescovo Rolando José Álvarez è stato prelevato con forza nella notte dalla Curia arcivescovile di Matagalpa dove era rinchiuso dagli inizi di questo mese insieme ad altri ...

Ieri, la polizia nazionale nicaraguense ha compiuto un raid notturno nel vescovado di Matagalpa prelevando con la forza 9 persone, compreso il vescovo Rolando Álvarez, per trasferirle a Managua: il presule è ora agli arresti domiciliari nella sua residenza nella capitale nicaraguense, mentre gli altri 8 sono in una caserma per accertamenti.

Messaggi di solidarietà al vescovo di Matagalpa e alla Chiesa nicaraguense stanno giungendo da tutto il mondo. L’azione è stata condannata anche dal segretario dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA), Luis Almagro, che parla delle “forze repressive del regime di Ortega-Murillo” chiedendo la liberazione immediata del vescovo di Matagalpa e delle altre persone fermate nonché di tutti i prigionieri politici.

Le Chiese di tutti continenti stanno manifestando in queste ore grande solidarietà alla Chiesa nicaraguense, invitando i fedeli alla preghiera e ad una vicinanza fattiva alla comunità cattolica di questo Paese centroamericano.