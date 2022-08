Josquin: il Concerto in Cappella Sistina

I programmi musicali alle ore 22 di oggi ripropongono, nell’ambito della trasmissione "Concerto Spirituale", la registrazione dell’eccezionale live all’interno della Cappella Pontificia, realizzato a cinquecento anni dalla morte del grande compositore rinascimentale

Il 27 Agosto 1521 moriva a Condé sur L’Escaut, in Francia, uno dei massimi compositori del rinascimento: Josquin Desprez, nato tra il 1450 e il 55 probabilmente nella regione della Piccardia. Desprez acquisì il suo cognome dagli zii che lo adottarono quando era ancora un bambino. Ammirato per le sue capacità e abilità di scrittura, attirò addirittura l’attenzione di Martin Lutero, che lo apostrofò con l’appellativo de “Il padrone delle note”.

Ed è proprio questo il titolo del progetto promosso dal Dicastero per la Comunicazione, i Musei Vaticani e la Cappella Musicale Pontificia, e che ha visto coinvolti nell’estate 2021 la Radio Vaticana, Vatican Media, Vatican News, Musei Vaticani e Cappella Pontificia Sistina, in una produzione musicale audio-video svoltasi all’ interno della Cappella Sistina, dove la Cappella Musicale Pontificia Sistina, diretta dal Maestro Marcos Pavan e l’Ensemble De Labyrinto, diretto dal Maestro Walter Testolin, hanno eseguito alcune delle opere vocali di Josquin. Un omaggio non solo all’artista, ma anche al suo servizio come Cantore Pontificio proprio nella celebre Cappella Musicale Sistina negli anni tra il 1489 e il "95, quando fu a Roma al seguito del suo mecenate, il cardinale Ascanio Sforza.

Il 27 agosto quindi i Programmi Musicali della Radio Vaticana ripropongono la registrazione dell’eccezionale live all’interno della Cappella Sistina, nell’ambito del programma Concerto Spirituale, condotto da Pierluigi Morelli, alle ore 22.