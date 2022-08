Meeting di Rimini: chiude l'edizione 2022 con 800mila presenze in Fiera

"L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile" è il titolo del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli 2023. E' una frase di un saggio del Servo di Dio don Luigi Giussani, che illustra la nascita delle prime comunità di Comunione e Liberazione. Sono state 800mila le presenze al Meeting di quest'anno, con 80 mila persone che hanno seguito in presenza i convegni e oltre 100mila i visitatori delle 14 mostre.

Luca Collodi - Rimini

L’edizione 2023 del Meeting di Rimini avrà come titolo “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”. L’edizione numero 44 del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli si terrà presso la Fiera di Rimini dal 20 al 25 agosto 2023. Il titolo è tratto dal saggio del Servo di Dio e fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione don Giussani “Il cammino al vero è un'esperienza" nel quale vengono raccolti gli scritti che documentano le ragioni e il metodo che accompagnarono le prime comunità del movimento di Comunione e Liberazione, allora Gioventù Studentesca.

L'edizione 2022

Il Meeting di quest’anno, che si è concluso a Rimini, ha visto tornare le presenze ai livelli pre Covid, con 800mila persone che hanno visitato i locali della Fiera. Più di 80mila le presenze ai convegni, oltre 100mila le visite alle 14 mostre, mentre 10mila sono state le presenze al Villaggio Ragazzi. Ampio spazio anche per lo sport, per un Meeting ritornato pienamente in presenza, con 90 campi (15 al giorno) e oltre 5.000 persone registrate.

La comunicazione

Il potenziamento della dimensione digitale del Meeting, iniziato da alcuni anni e incrementato nel periodo della pandemia, ha permesso di seguire gli incontri sul sito e sul canale Youtube. Agli 80mila spettatori dei convegni in presenza se ne sono aggiunti 250mila via web, di cui 80mila in streaming e 170mila on demand. Stimabili in vari milioni, invece, gli spettatori delle tv, radio e dei siti internet di informazione che hanno rilanciato 92 dirette di eventi.

I volontari

Sono stati 3.000 i volontari, 500 nel preMeeting e 2.500 durante il Meeting, provenienti da tutta Italia e dall’estero, compresa l’Ucraina, che hanno partecipato all'organizzazione della manifestazione. Persone, giovani, adulti e anziani, studenti, universitari, ma anche professionisti, lavoratori, pensionati, donne ed uomini, che hanno in alcuni casi utilizzato le loro ferie per partecipare al Meeting. Importante anche la presenza dei media, con oltre 400 giornalisti e operatori accreditati e 4.700 uscite su stampa, web, tv e radio durante i sei giorni della manifestazione.