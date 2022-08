Rimini: “Non dimenticare le guerre in Africa”, dal cardinale Nzapalainga appello ai potenti

Il porporato in questi giorni è stato al Meeting di Rimini, dove ha partecipato a dibattiti, concelebrato messa, e presentato il suo libro. “Chi ha il potere scenda in mezzo alla gente con umiltà e chieda perdono - ha detto - a quelli che sono i più piccoli. La guerra in Ucraina sta facendo mancare il grano in Africa"

Alessandro Guarasci - Città del Vaticano

Il cardinale il cardinale Dieudonné Nzapalainga, arcivescovo di Bangui, ha avuto un ruolo chiave nella pacificazione del Centrafrica nel 2019. Un ruolo di mediazione, che ancora oggi mette in luce il valore del dialogo per prevenire le guerre. Lo abbiamo incontrato al Meeting di Rimini, dove ha presentato il suo libro “La mia lotta per la pace”, edito dalla Lev, e dove ha firmato decine di copie . “Per agire contro le guerre dobbiamo lavorare assieme e chi ha il potere deve dialogare con la gente – ci ha detto – Le religioni in Africa hanno dimostrato di sapersi unire contro le guerre”.

Eminenza, Lei qui al Meeting di Rimini ha parlato del valore del dialogo. Ma quanto oggi gli uomini delle Istituzioni hanno voglia di mettersi attorno a un tavolo per fermare le guerre in corso?



Oggi è importante che chi ha il potere si renda conto della gente. Chi parla di guerra guardi prima di tutto alla comunità. Penso che quando ci sono dei problemi occorre cercare una soluzione tra di noi uomini e se qualcuno pensa di aver ragione e l'altro ha torto non potremo mai collaborare insieme. Occorre mettere le cose in comune e condividere il fatto che noi siamo tutti esseri umani. Ecco perché chiedo a chi ha il potere di scendere in mezzo alla gente con umiltà e chiedere perdono a quelli che sono i più piccoli. Questo è il cammino della fraternità e della convivialità.



Che cosa possono fare le religioni le confessioni religiose in Africa e soprattutto quali risultati hanno ottenuto?



Ci siamo ritrovati tra religioni diverse in Africa per dire ai giovani che la religione non divide, ma unisce. E’ quello che in Centrafrica abbiamo fatto durante la guerra. Cattolici, protestanti, musulmani si sono uniti insieme. Quando noi guardiamo l'etimologia della parola 'religione' essa viene dal latino 'religare', che significa unire e noi possiamo unirci con le parole, ma possiamo anche unire le persone e soprattutto possiamo unire le persone a Dio. Penso che sia il ruolo della religione fare ponte tra le persone e Dio.



Cardinale Nzapalainga, si parla molto del conflitto della guerra in Ucraina, però ci si dimentica delle tante guerre che ci sono in Africa …



Le guerre che abbiamo in Africa non hanno le stesse cause di quella della guerra scatenata tra Russia e Ucraina, ovviamente. L'unica cosa sicura, però, è che la guerra è guerra. Quando inizia una guerra c'è sofferenza, distruzione e morte ed è quello che abbiamo visto in Africa. Ma è quello che vediamo anche in Ucraina adesso. E quindi la domanda è: noi siamo, vogliamo essere indifferenti davanti a questa situazione? Noi siamo cristiani e quindi abbiamo la fede dentro di noi e questo non ci può lasciare passivi e indifferenti davanti a tali situazioni. Dobbiamo alzarci non da soli, ma con tutti con gli altri uomini della comunità. Una parola molto usata adesso dalle persone è ‘resilienza’, ma per noi cristiani la resilienza non è altro che la Fede che ci fa alzare, che ci fa lavorare da soli, ma anche in comunità.



Ma secondo lei in questo momento la comunità internazionale sta dimenticando l’Africa?



Qui al Meeting di Rimini ho risvegliato l’attenzione sulle guerre in Africa, perché l'Africa fa parte del mondo. Oggi con i collegamenti digitali il mondo è un villaggio, quello che succede in Ucraina c'entra anche con quello che avviene in Africa. Il risultato immediato è la mancanza di grano, perché ci sono dei Paesi nel Nord Africa che dipendono dall' Ucraina e dalla Russia, e ora noi assistiamo a una mancanza di grano in quei Paesi. E’ per questo che la comunità internazionale non deve dimenticarsi dell'Africa, ma deve integrarla, perché sia parte di tutte le nazioni.