Naufragio nel Mediterraneo orientale, decine di dispersi tra Creta e Rodi

Continuano in questa estate i viaggi della speranza di migranti verso le coste europee, alcuni con esiti drammatici. In un naufragio, al largo dell’isola greca di Karpathos, nel braccio di mare tra Creta e Rodi, decine le persone delle quali non si hanno notizie. Trenta tratti in salvo

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

Sono subito scattati i soccorsi quando due notti fa si è avuta notizie del naufragio di un barcone, che stava trasportando dai 60 agli 80 migranti. Una trentina di loro sono stati salvati dalle unità marittime elleniche, impiegato anche un elicottero, ma il resto del gruppo risulta per ora disperso. L’incidente è avvenuto nel tratto di mare tra Rodi, Karpathos e Creta. I soccorritori hanno riferito che la barca era salpata dalla zona di Antalya, sulla costa meridionale della Turchia, e puntava all'Italia, quando ha avuto problemi durante la notte. Molti dei naufraghi non indossavano i giubbotti di salvataggio. Le ricerche continuano.

La rotta balcanica

La traversata dalla Turchia alla Grecia, via alternativa a quella che dall’Africa porta a Lampedusa e alla Sicilia, sta costando la vita a molti in fuga da guerre e miseria. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, dal gennaio dell’anno in corso sono morte 64 persone nel Mediterraneo orientale. Sull’isola greca di Samos il centro sanitario di Medici senza Frontiere ha fornito soccorso d’urgenza e psicologico quest’anno almeno 570 migranti. Molti dei profughi, appena sbarcati, si nascondono nella boscaglia, per evitare di essere forzatamente riportate in Turchia, e quindi rimangono per giorni senza cibo e acqua.

Sbarchi anche a Lampedusa

Continuano gli sbarchi anche nella più grande isola delle Pelagie, primo approdo europeo per chi parte dall’Africa. Nove gli sbarchi avvenuti nelle ultime ore a bordo di natanti spesso fatiscenti con 71 persone a bordo, tra cui 9 donne e 7 minori. Intercettate dagli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di Finanza, sono state condotte nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove, prima degli ultimi arrivi, erano accolte circa 300 persone. Salvataggi anche in Tunisia, dove la Guardia Costiera locale nei giorni scorsi è intervenuta bloccando dieci tentativi di attraversamento del Mediterraneo, traendo in salvo 138 migranti.