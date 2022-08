Presidenziali in Kenya: è testa a testa tra Odinga e Ruto

Seggi elettorali in Kenya (AFP or licensors)

Il Kenya ieri ha votato per eleggere il nuovo presidente, il successore di Uhruru Kenyatta, che dopo due mandati non ha potuto ricandidarsi. Quattro sono i candidati, ma secondo i sondaggi si prefigura una sfida serrata tra il leader dell’opposizione Raila Odinga e il vice presidente uscente William Ruto. Occhi puntati della comunità internazionale, che teme possano ripetersi i violenti incidenti scoppiati dopo le precedenti tornate elettorali

Marco Guerra – Città del Vaticano

Il Kenya ha votato ma ci vorranno ancora diversi giorni per sapere chi vincerà tra i due principali sfidanti. I circa 6 punti di vantaggio attribuiti dai sondaggi al 77enne Raila Odinga si sarebbero assottigliati negli ultimi giorni. Odinga gode del sostegno del capo dello Stato uscente Kenyatta. L’altro contendente è William Ruto, il 55enne vice presidente uscente, che si è rivolto ai giovani, proponendo innovazione e rottura con la vecchia politica.

Tensioni a Mombasa e in altre città

Leggi Anche 07/08/2022 Kenya, i vescovi ai giovani: no alla violenza elettorale L’appello della Conferenza episcopale ai giovani del Paese al voto il prossimo 9 agosto: "Andate a votare, è il vostro futuro. Non fatevi trascinare da macchinazioni politiche, ...

I risultati ufficiali devono essere annunciati entro martedì prossimo. Se nessun candidato raggiungerà la maggioranza assoluta, si terrà il ballottaggio tra un mese. I fantasmi dei disordini che si verificarono nel corso delle elezioni del 2008, che causarono 1200 morti, hanno portato tutti i candidati a firmare un patto di non violenza e di riconoscimento dei risultati. Per il momento si segnalano scontri senza vittime a Mombasa e Nakuro tra sostenitori di Odinga e Ruto, innescati da accuse di irregolarità. Bassa l’affluenza in tutto il Paese. Rispetto al 78% delle precedenti elezioni, la percentuale di votanti si profilava bassa (56%) a tre ore dalla chiusura dei seggi.