Attentato a Salman Rushdie, gravi le sue condizioni

Lo scrittore è attaccato a un respiratore in un ospedale negli Stati Uniti dopo essere stato accoltellato ieri in una cittadina dello Stato di New York. La Casa Bianca: gesto riprovevole e sconvolgente

Francesca Sabatinelli - Città del Vaticano È ricoverato in un ospedale della Pennsylvania, Salman Rushdie, aggredito ieri sera nel corso di una conferenza sul palco del Chautauqua Institution, nello Stato di New York. Il 75.enne scrittore indiano naturalizzato britannico è stato operato d’urgenza per diverse ore, a seguito di ferite con un coltello inferte all’addome, al collo e al fegato dal 24enne Hadi Matar, arrestato subito dopo l’attacco. Rusdhie, attualmente attaccato ad un ventilatore, senza poter parlare, ha riportato danni al fegato, i nervi di un braccio recisi e rischia di perdere un occhio. L'ospedale in cui è ricoverato Rushdie, in Pennsylvania La fatwa di Khomeini Ancora sconosciuta la motivazione dell’attentato. Polizia ed Fbi indagano per accertare l’eventuale coinvolgimento di terze persone, complici di Matar, nato in California, ritenuto vicino all’estremismo sciita e simpatizzante della Guardia rivoluzionaria islamica iraniana, il che fa pensare ad un attacco di matrice religiosa. Da oltre 30 anni, dall’uscita del libro "Versetti satanici", ritenuto blasfemo da una parte dell’islam, Rushdie era bersaglio di una fatwa iraniana emessa dall’ayatollah Khomeini, che aveva offerto una ricompensa di tre milioni di dollari per la sua morte. Le reazioni Nessuna reazione ufficiale è arrivata da Teheran, mentre la stampa iraniana esalta l’aggressore di Rushdie. Solidarietà è stata espressa dal mondo letterario e da gran parte della comunità internazionale. La Casa bianca definisce l’attacco “riprovevole e sconvolgente”.