Irlanda del Nord: muore il Nobel per la pace David Trimble

Leader unionista, aveva siglato gli accordi del venerdì santo che posero fine ai Troubles. Aveva 77 anni ed era membro della camera dai Lord a Londra

Michele Raviart - Città del Vaticano

È morto all’età di 77 anni David Trimble, politico nordirlandese unionista e premio Nobel per la pace nel 1998 per aver siglato con il cattolico e repubblicano John Hume gli “accordi del Venerdì Santo”, che posero fine al trentennio dei “Troubles” in Ulster, in cui morirono più di 3600 persone.

La carriera politica

Dal 1998 al 2005 fu a capo dei governi nordirlandesi in qualità di leader del partito unionista dell’Ulster e dal 2006 accettò la nomina a membro della camera dei Lord a Londra. Simbolo del legame tra Belfast e la corona inglese, Trimble negli ultimi anni aveva sostenuto la Brexit e criticato il protocollo siglato con l’Ue, che lascia l’Irlanda del Nord nel mercato europeo istituendo dei dazi con il Regno Unito.

"Un gigante della politica britannica"

Trimble è stato ricordato dal primo ministro del Regno Unito Boris Johnson come “un gigante della politica internazionale e britannica” e messaggi di solidarietà sono arrivati anche dal leader laburista Keir Starmer, dall’ex premier Tony Blair, sotto il cui governo si firmarono gli accordi e dal premier irlandese Micheal Martin.

Nel 1999 l'incontro con Giovanni Paolo II

Nell’aprile del 1999 David Trimble incontrò Papa Giovanni Paolo II, a margine di un incontro promosso dalla Fondazione Gorbaciov che portò a Roma una delegazione di 54 premi Nobel per la pace in vista del Giubileo del 2000.