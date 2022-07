California, avanza l'incendio che minaccia le famose sequoie del Mariposa Grove

A rischio i millenari esemplari nel Parco Nazionale dello Yosemite. Incessante il lavoro dei vigili del fuoco che dal 7 luglio stanno cercando di arginare il rogo

Emanuela Campanile - Città del Vaticano

Il pianeta, la Casa Comune, di cui dovremmo prenderci cura, è sempre più in pericolo, minacciata da inquinamento, riscaldamento climatico e incendi che, dolosi o meno, rischiano di cancellare patrimoni millenari.

L'incendio

Sta accadendo nel Parco Nazionale dello Yosemite in California - Stati Uniti. Le fiamme, attive dal 7 luglio, hanno raggiunto il famoso bosco di sequoie giganti all’interno dei 3 074 km², del terzo parco più grande dello Stato californiano, che copre parte dei monti della Sierra Nevada.

Il patrimonio delle mangrovie

Sono 360 i vigili del fuoco impegnati sul terreno e via aria per contenere l’incendio che, fortunatamente, non ha danneggiato in modo significativo le 500 mangrovie. Il Mariposa Grove - il boschetto delle mangrovie - venne fondato nel 1857 e custodisce esemplari vecchi più di 2000 anni.



I mega-fires

Lunghissimo l’elenco degli incendi che ogni anno si portano via un pezzo prezioso del nostro pianeta. Dal Canada alla Sardegna, dalla Siberia all’Australia, numerosi sono i mega fires (o addirittura gigafires), roghi sempre più grandi per dimensione del delle fiamme, per superficie attraversata, per velocità di propagazione, per temperatura raggiunte. Vere e proprie catastrofi climatiche.