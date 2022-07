Nonni e anziani, protagonisti nella terza età: la storia di Giuseppe Lavalle

La giornata mondiale dei nonni e degli anziani, istituita nel 2021 da Francesco, ricorre ogni quarta domenica di luglio, in prossimità della memoria liturgica dei Santi Gioacchino ed Anna, i "nonni" di Gesù. Il Papa più volte ha sottolineato l'importanza dell’alleanza tra giovani e anziani per costruire insieme un futuro migliore. Da oltre quarant’anni, un cuoco del carcere napoletano di Nisida dedica la sua vita ai ragazzi in difficoltà

Debora D’Angelo – Città del Vaticano

La cura degli anziani e il loro dialogo con le nuove generazioni è da sempre nei pensieri di Papa Francesco, che di recente ha dedicato loro un ampio ciclo di catechesi e lo scorso anno ha stabilito la quarta domenica di luglio come la data in cui celebrare la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Quest'anno l'evento, giunto alla seconda edizione, si celebra domenica 24 luglio.

Il cuoco commendatore

A Nisida, la più piccola isola del Golfo di Napoli, si trova l’Istituto Penale Minorile che accoglie una cinquantina di ragazzi con l'obiettivo di seguirli, educarli e reinserirli così nella società civile. Ed è proprio nella Neverland del Sud che Giuseppe Lavalle, 78 anni, presta servizio come responsabile di sala nel carcere. La sua inclinazione ad aiutare il prossimo lo ha portato a ricevere un riconoscimento al Quirinale, dove è stato premiato lo scorso novembre dal presidente Sergio Mattarella con la nomina di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Una risorsa per i giovani

Leggi Anche 06/07/2022 Gli anziani, un dono per il futuro dell’umanità In questo primo mercoledì di luglio, mese in cui sono sospese le udienze generali, ripercorriamo le catechesi di Papa Francesco sulla vecchiaia svolte sino ad ora proprio negli ...

I minori del carcere hanno alle spalle delle situazioni familiari complicate, che necessitano di cura e attenzione, di “radici forti” come più volte ha ricordato Papa Francesco nelle recenti udienze dedicate agli anziani. Giuseppe, che da anni si occupa del prossimo, ospita i ragazzi nella sua casa per mostrare loro il significato di vivere in una famiglia semplice. Il messaggio che intende trasmettere è quello di “vivere quotidianamente una vita serena” dove gli anziani giocano un ruolo fondamentale, forti della saggezza e dell’esperienza accumulata nel corso del tempo.

Dialogo intergenerazionale

Giuseppe, insieme alla moglie e alla figlia, fa parte della comunità di Sant’Egidio, dove prepara e distribuisce pasti ai senzatetto. Un servizio che implica anche il dialogo. “Parliamo con chi non ha nulla – racconta - cercando di dare loro conforto”. Il cuoco del carcere di Nisida è anche nonno di sei nipoti, per i quali cerca di essere un esempio di vita, avendo vissuto in una famiglia di lavoratori e gente comune che “nel comune – specifica - cerca di metterci qualcosa in più per dedicarlo agli altri”.