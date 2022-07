Eterno e tempo presente il tema del prossimo "Cortile di Francesco"

La manifestazione, giunta all'ottava edizione, si svolgerà al Sacro Convento di Assisi. Tra i partecipanti i cardinali Zuppi e Scola

Sarà “Eterno e il tempo presente” il tema dell’ottava edizione del Cortile di Francesco, che si svolgerà al Sacro convento di Assisi dal 2 al 4 settembre prossimi. Oltre venti incontri, tra “lectio”, dibattiti e tavole rotonde, che coinvolgeranno personalità della società civile, del mondo religioso e del giornalismo. L’idea è quella di confrontarsi e riflettere su un orizzonte che vada oltre il quotidiano che, si legge nel comunicato di presentazione, è “sopraffatto da una dura attualità fatta di guerre, pandemia, crisi climatica ed economica”. “Sembra”, infatti, “non esserci più spazio per elevare lo sguardo oltre queste drammaticità o comunque oltre il breve tempo del quotidiano”.

I partecipanti dell'ottava edizione

L’evento sarà suddiviso in due sezioni: “Eterno”, in cui il tema sarà affrontato in una prospettiva teorica, coinvolgendo filosofia, teologia, arte e scienza e “tempo presente” in cui si parlerà degli ambiti che connotano l’era che stiamo vivendo come guerre, lavoro, povertà, crisi climatica ed energetica. Tra i partecipanti ci saranno i cardinali Matteo Zuppi, presidente della CEI e arcivescovo di Bologna e Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano, l’economista Fabrizio Barca, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, l’ex-presidente dell’Agenzia spaziale italiana Roberto Battiston, il segretario generale della Cisal Luigi Sbarra, la filosofa Donatella Di Cesare, il magistrato Edmondo Bruti Liberato e il meteorologo Mario Giuliacci.

Musica e arte

Durante la manifestazione, organizzata dal Sacro Convento di Assisi e dall'Associazione Oicos Riflessioni e con il patrocinio delle istituzioni locali umbre, ci saranno anche momenti di musica e arte come la performance di danza verticale della compagnia “Il posto” che si esibirà dal campanile della Basilica di san Francesco.