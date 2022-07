Torna il Campo estivo internazionale dell'Ordine di Malta per giovani disabili

Provengono da 22 diversi paesi del mondo i 450 giovani disabili che da oggi al 6 agosto prossimo prendono parte al trentasettesimo Campo estivo internazionale dell’Ordine di Malta a Bassano Romano, in provincia di Viterbo, nel Monastero di San Vincenzo Martire. L’appuntamento che da quarant’anni si rinnova ogni estate torna dopo la pausa di tre anni causata dalla pandemia e ad 11 anni di distanza l’Italia torna ad essere il Paese ospitante

Paolo Ondarza - Vatican News

Condivisione, divertimento, crescita personale e spirituale caratterizzano la 37ma edizione del campo estivo internazionale dell'ordine di Malta per giovani disabili sul tema tratto dal Vangelo di Matteo: “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini”.

Vacanza e volontariato

Per garantire uno svolgimento in piena sicurezza logistica e sanitaria, negli ultimi tre anni il Comitato Organizzatore- composto da giovani volontari dei tre Gran Priorati d’Italia, in collaborazione con l’Associazione italiana dei Cavalieri dell’Ordine di Malta e con l’indispensabile supporto logistico del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – ha lavorato con impegno nella pianificazione di attività, gite, momenti spirituali e in tutti gli altri eventi che caratterizzeranno la settimana di vacanza e volontariato.

Disponibili con chi ha bisogno

Agli animatori e agli ospiti ha scritto un messaggio il luogotenente di Gran Maestro, Fra’ John Dunlap: “Rivolgo un sincero benvenuto a tutti voi che arrivate da oltre i confini italiani per partecipare a questa esperienza che, sono certo, rimarrà nei vostri cuori per tutta la vita. Il mio ringraziamento va agli organizzatori italiani per il lavoro magistrale che hanno fatto in questi tre anni per organizzare il campo nella migliore tradizione italiana. Rendersi disponibili a chi ha bisogno è una qualità che riflette gli ideali più elevati che da oltre 900 anni guidano l’azione dell’Ordine di Malta”.

Attività ed escursioni

Tra le attività e gli svaghi, oltre a laboratori e spettacoli, sono previste gite ed escursioni a Castel Gandolfo, nella residenza estiva dei Papi, al Colosseo, alla Galleria Borghese, e in varie località di Roma e del viterbese. Il 2 agosto è in programma la messa in Vaticano celebrata dal cardinale Silvano Maria Tomasi, delegato speciale del Papa. Momento ricreativo di sicuro divertimento sarà la giornata del 4 agosto quando i ragazzi trascorreranno una giornata al Parco Avventura di Riva dei Tarquini e avranno la possibilità di fare un bagno in mare.

Dal 1983 in Europa e oltre

Il campo estivo internazionale dei giovani disabili è nato nel 1983 e da allora si è svolto in diversi Paesi europei. Alla versione internazionale si affiancano numerosi campi estivi organizzati a livello nazionale e dal 2017 un’edizione annuale che riunisce le delegazioni dell’Ordine di Malta nel sud-est asiatico.