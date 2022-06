Nucleare Iran: Aiea rileva uranio oltre i limiti ma gli Usa vogliono un accordo

Si acuisce lo scontro internazionale sul programma nucleare iraniano dopo che lunedì l’Aiea (Agenzia internazionale energia atomica) ha pubblicato un rapporto che accusa Teheran di avere scorte di uranio arricchito oltre i limiti consentiti. Il documento ha innescato uno scambio di accuse tra Iran e Israele mentre gli Stati Uniti ripetono che è ancora possibile trovare un accordo

Marco Guerra – Città del Vaticano

Il rapporto dell’Aiea piomba come un macigno sui complessi negoziati del cosiddetto gruppo 5+1 (composto da Cina, Francia, Gran Bretagna, Germania, Russia e Iran) sul programma nucleare iraniano del 2015; colloqui ripartiti nel novembre scorso dopo il ritiro unilaterale degli stati uniti nel 2018.

Scontro Iran – Israele

Ora l’Agenzia internazionale per l’energia atomica riferisce della presenza di materiale nucleare in tre siti non dichiarati in Iran - Marivan, Varamin e Turquzabad - e di scorte di uranio oltre i limiti. Il governo iraniano subito parlato di rapporto non equo e non equilibrato e accusato Israele e altri attori non specificati di fare pressioni sull’Aiea. Dal canto suo, il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha accusato su Twitter la Repubblica islamica di "rubare documenti riservati dell'AIEA per eludere sistematicamente le ispezioni". Lo Stato ebraico percepisce come una minaccia alla propria sicurezza il programma nucleare dell'Iran e non ha mai escluso un’azione militare per impedire a Teheran di diventare una potenza nucleare.

Usa insistono per il negoziato

Lo scopo di colloqui ripartiti a Vienna in autunno è proprio quello di porre restrizioni al programma nucleare iraniano, per farlo rimanere nel solo ambito dell’uso civile. Nonostante le conclusioni dell'Aaie, l'amministrazione Usa del presidente Joe Biden ha ribadito la sua volontà di voler tornare al tavolo dei negoziati.