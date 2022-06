Texas, strage di migranti: 64 trovati morti in un camion

I corpi sono stati scoperti in un veicolo abbandonato al confine con il Messico. Sedici i sopravvissuti tra cui quattro bambini guatemaltechi. Le indagini sono state affidate agli investigatori del Dipartimento di Sicurezza Nazionale

Emanuela Campanile - Città del Vaticano

San Antonio, città del Texas a circa 240 km dal confine con il Messico ancora una volta è diventata destinazione finale di un viaggio che prometteva un futuro migliore.

Un'orribile tragedia umana

Quarantasei corpi stipati in un camion rovente e abbandonato in una zona degli Stati Uniti dove le temperature arrivano facilmente oltre i 40 gradi. “Un'orribile tragedia umana", ha dichiarato Ron Nirenberg sindaco della città texana, una delle prime mete delle migliaia di persone disperate in cerca di un domani, che dal Messico arrivano negli Stati Uniti.

Le indagini

La tragica scoperta è avvenuta per caso, un uomo che lavorava nei paraggi si è avvicinato al camion da dove sentiva chiedere aiuto. 16 sono i sopravvissuti tra cui 4 bambini guatemaltechi. Ora le indagini sono affidate agli investigatori del Dipartimento di Sicurezza Nazionale mentre dei tre arrestati ancora non si conosce il coinvolgimento in quella che è considerata la peggiore delle tragedie perpetrate dai trafficanti di esseri umani in territorio statunitense.

Il precedente

Nel luglio 2017, una tragedia simile: dieci migranti erano morti in un rimorchio lasciato nel parcheggio di un supermercato vicino a San Antonio. All'interno, la temperatura era arrivata a sessantacinque gradi. L'autista del camion, che all'epoca dichiarò di non essersi accorto di trasportare circa 100 persone stipate nel suo rimorchio, è stato condannato all'ergastolo, nell'aprile 2018.