Ucraina: russi avanzano nel Donbass. Conquistata Severodonetsk

Non si attenua in confronto armato in Ucraina, le truppe di mosca avanzano nel Donbass mentre si tenta ancora il canale diplomatico per la soluzione del conflitto. Intanto Il presidente ucraino Zelensky domenica ha visitato per la prima volta l'est del Paese dall'invasione russa

Marco Guerra – Città del Vaticano Le forze russe hanno assunto il controllo della città di Severodonetsk, nella Repubblica popolare di Luhansk. A sostenerlo è stato il leader Cecena Ramzan Kadyrov, che con le sue milizie combatte affianco alle truppe di Mosca.

Accuse di bombardamenti sulle città

Il presidente ucraino Zelensky non conferma la perdita della città ma riferisce che il 90% delle abitazioni è danneggiato o completamente distrutto e parla di situazione difficile nel Donbass. Almeno sei le vittime dei bombardamenti. Sempre da parte ucraina si segnalano bombardamenti nei dintorni di Mykolaiv e il ritrovamento di molti corpi senza vita a Mariupol. Da parte russa si denunciano invece bombardamenti ucraini su un villaggio controllato dalle truppe di Mosca. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha ribadito che la liberazione del Donbass è la loro priorità assoluta e che questi territori dovrebbero decidere da soli sul loro futuro. Leggi Anche 29/05/2022 Tregua sul grano: attesa per le decisioni al vertice Ue dopo l'apertura di Putin Alla vigilia del summit di Bruxelles, Putin apre alla missione navale europea per scortare il grano ucraino nel Mar Nero. L'emergenza alimentare sarà uno dei primi punti all'ordine ... Il canale diplomatico

Intanto si tenta ancora con la diplomazia. Erdogan ha annunciato che oggi intende telefonare a Putin e a Zelensky per invitarli a "utilizzare tutti i canali del dialogo per fermare la guerra”. E stamani gli ambasciatori dei Paesi Ue si riuniranno per tentare di superare le forti divisioni sull'embargo al petrolio russo, prima dell'avvio nel pomeriggio dei lavori del Consiglio europeo straordinario. Domenica nuova fumata nera per il no di Orban, nonostante l'esenzione per l'oleodotto che porta greggio all'Ungheria. Infine gli hacker filorussi tornano a minacciare nuovi attacchi informatici all'Italia.

