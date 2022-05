Tregua sul grano: attesa per le decisioni al vertice Ue dopo l'apertura di Putin

Alla vigilia del summit di Bruxelles, Putin apre alla missione navale europea per scortare il grano ucraino nel Mar Nero. L'emergenza alimentare sarà uno dei primi punti all'ordine del giorno del vertice dei 27. Ne parleranno anche il presidente ucraino Zelensky e il presidente dell'Unione Africana Sall, che interverranno in video collegamento. Il presidente russo ha discusso della situazione in Ucraina con il presidente francese Macron e con il cancelliere tedesco Scholz.

Fausta Speranza - Città del Vaticano

Prende corpo l'ipotesi di una scorta navale armata ai convogli di grano verso i mercati tradizionali, così da riavviare la catena dei rifornimenti. Alla vigilia del vertice europeo del 30 e 31 maggio si discute di come rendere operativa la proposta fatta dall'Ue di permettere lo sblocco delle navi che trasportano grano dall'Ucraina attraverso il Mar Nero. Putin ha fatto sapere ieri di essere disposto a collaborare. Oggi, un'ultima riunione degli ambasciatori dei 27 farà il punto e non si può escludere, soprattutto dopo la telefonata tra Macron, Scholz e Putin, che qualcosa nelle conclusioni cambi segnando un punto per il fronte dei 'dialoganti' che include anche l'Italia. L'apertura del Cremlino sull'export di grano gioca a favore. L'emergenza alimentare sarà uno dei primi punti all'ordine del giorno del summit. Ne parleranno anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente dell'Unione Africana Macky Sall, che interverranno in video collegamenti. I Paesi del Nordafrica e del Medio Oriente corrono un rischio di carenza alimentare che nessuno, in Ue, vuole vedere concretizzarsi. Porterebbe una nuova ondata migratoria nel mar Mediterraneo. D'altro canto, anche la Cina sembra spinga per una soluzione dell'impasse sui rifornimenti del grano che ricade anche sugli approvvigionamenti cinesi.

Le ipotesi sulle rotte

L'Ue sta valutando diverse ipotesi, tutte di difficile percorribilità. Via terra la strada migliore per l'export di grano sarebbe la Bielorussia (i cui parametri del sistema ferroviario sono uguali a quelli ucraini) ma ciò vorrebbe dire cancellare alcune sanzioni per Minsk, e sul punto non c'è unanimità. L'altra strada è quella di una missione navale comunitaria per scortare il grano nel mar Nero. L'idea c'è ma, spiegano a Bruxelles, non c'è ancora nulla di veramente concreto. Il rischio di una missione di questo tipo è quello di finire in contatto non le navi russe. Il vantaggio sarebbe dare subito prestigio al progetto di difesa europea sulla quale Bruxelles spinge da mesi. In ogni caso servirebbe il placet della Turchia, che per la Convenzione di Montreaux del 1936, ha un ruolo di guardia dei Dardanelli e del Bosforo in tempi di guerra.

Sullo sfondo la questione sanzioni

Gli sherpa che oggi sono riuniti sono chiamati anche ad un ultimo giro d'orizzonte sul dossier sanzioni e, soprattutto, sull'embargo al petrolio. Viktor Orban, in una telefonata con il premier britannico Boris Johnson, ha ribadito il suo "no a sanzioni che mettano a rischio la sicurezza energetica ungherese". Escluso il sì di Budapest ad un embargo anche graduale, all'Ue non resta che accettare l'esenzione dalle misure restrittive del petrolio che arriva in Ue attraverso oleodotti, o perlomeno di quello che arriva in Ungheria. La prima ipotesi porta con sé il rischio che anche altri Paesi (vedi la Germania), approfittino dell'esenzione. Si tratterebbe, in ogni caso, di un'esenzione temporanea alla quale affiancare finanziamenti per permettere a Budapest di adeguare le raffinerie e di accelerare sulle rinnovabili.

Telefonata Macron - Scholz - Putin

Una telefonata di 80 minuti ieri per fare il punto sul conflitto in Ucraina. Vladimir Putin, Emmanuel Macron e Olaf Scholz si confrontano sull'andamento della guerra. Il leader del Cremlino ha confermato "la disponibilità di Mosca a continuare i colloqui di pace con Kiev" e si è detto pronto a cercare una soluzione per "sbloccare l'esportazione del grano, compreso quello che si trova nei porti del Mar Nero". Allo stesso tempo però Putin è tornato ad avvertire l'occidente sull'invio di armi a Kiev. "Rischia di destabilizzare la situazione e di aggravare la crisi umanitaria", ha detto. A tal proposito la Russia ha fatto sapere di aver testato il missile ipersonico 'Zircon' nel mare di Barents. Secondo quanto ha spiegato Mosca sarebbe stato lanciato da una fregata e avrebbe colpito "con successo" un bersaglio posto "a circa mille chilometri di distanza". Se Putin ha mostrato i muscoli il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz, dal canto loro, lo hanno nuovamente invitato al cessate il fuoco "immediato" e al "ritiro delle truppe". Inoltre i leader di Francia e Germania hanno chiesto "negoziati seri e diretti" con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la "liberazione" dei 2.500 combattenti dell'acciaieria Azovstal di Mariupol attualmente nelle mani di Mosca. Il Cremlino ha fatto sapere che i tre hanno deciso di "continuare a sentirsi". Al momento però alle parole non seguono i fatti. Per quanto riguarda i militari di Azovstal la Russia - secondo quanto riporta il Guardian - avrebbe in mente "un tribunale militare internazionale" ispirato a Norimberga per processarli. E anche sul campo Mosca non ha nessuna intenzione di fermare l'avanzata, anzi.

Lyman e Sumy sotto attacco



Le forze armate russe hanno annunciato la conquista di Lyman, città strategica nell'Est mentre i combattimenti a Severodonetsk sono proseguiti praticamente strada per strada. "In Donbass la situazione è molto difficile", ha ammesso Zelensky senza però perdere la fiducia. "Ricostruiremo tutto e non ci saranno alternative alle nostre bandiere ucraine", ha precisato. Il leader di Kiev, inoltre è tornato sulla volontà di avere un incontro diretto con Vladimir Putin. "Non c'è nessuno altro con cui negoziare - ha dichiarato a un giornale olandese - ha costruito uno stato in cui nessuno decide nulla". E che la guerra sarà ancora lunga lo ha ammesso pure il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Non sono ottimista sulla pace in poche settimane. Non è un percorso breve, ma una strada stretta, in salita e difficile, ma questo non ci deve fermare", ha spiegato tornando a parlare della necessità di una escalation diplomatica e "l'Italia è uno dei Paesi che può innescarla", ha concluso. E le truppe di Mosca hanno bombardato di nuovo questa mattina la regione di Sumy, nel nordest dell'Ucraina, vicino al confine con la Russia: lo ha reso noto il comando operativo 'Nord' dell'esercito di Kiev, secondo quanto riporta l'agenzia Unian.

Proteste contro la guerra a Belgrado

Una manifestazione contro l'intervento militare russo in Ucraina si è svolta nel pomeriggio di ieri nel centro di Belgrado, capitale della Serbia. Al raduno sulla Piazza della Repubblica hanno partecipato cittadini serbi ma anche russi, ucraini e bielorussi, che hanno denunciato le conseguenze catastrofiche di questo conflitto che va avanti da oltre tre mesi. Oltre a quelle serbe, i manifestanti sventolavano anche bandiere russe e ucraine, come pure vessilli delle regioni russofone di Donietsk e Lugansk, nel Donbass ucraino.Al termine del raduno, i dimostranti si sono recati in corteo all'ambasciata russa, ai cui responsabili hanno consegnato un loro documento di denuncia della guerra. Quella di oggi è stata una delle rare mobilitazioni popolari a Belgrado contro l'intervento militare russo in Ucraina. Nella capitale serba si sono infatti registrate nelle scorse settimane anche dimostrazioni a sostegno di Mosca e del presidente Vladimir Putin. La Serbia è il Paese principale alleato della Russia nei Balcani e, pur condannando la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina, Belgrado si rifiuta di aderire alle sanzioni occidentali contro Mosca invocando gli interessi nazionali della Serbia.