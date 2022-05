Ucraina, sessanta dispersi dopo un raid russo su una scuola a Lugansk

I militari dell’Azov asserragliati nella acciaieria di Mariupol non si arrenderanno. Ancora bombardamenti e morti in Ucraina, mentre cresce il timore per le manifestazioni per il 9 maggio

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

Non ci sarà alcuna resa nell’Azovstal di Mariupol, perché resta una opzione “inaccettabile” per i membri del battaglione ucraino Azov. A spiegarlo è il capitano Palamar, in una conferenza stampa online dall’acciaieria assediata dalle forze russe. “Non avremo grandi possibilità di sopravvivere se venissimo catturati”, spiega il militare, che parla di “molti militari feriti da evacuare” e annuncia che si combatterà “fino alla fine”, mentre I russi continuano a bombardare l’edificio, preparando l’assalto.



Leggi Anche 07/05/2022 Zelensky apre ad un possibile accordo con la Russia. Da Biden altri aiuti militari Sono in arrivo all’Ucraina altre armi e munizioni dagli Stati Uniti, mentre il presidente Zelensky lancia proposte a Mosca. Cresce intanto la tensione in attesa del 9 maggio, ...

Lugansk, raid russo su una scuola



Per tutta la notte Mosca ha continuato a bombardare la regione di Mykolaiv, con vittime e feriti. Le sirene d’allarme antiaeree hanno risuonato stamattina in quasi tutte le regioni ucraine. Esplosioni sono avvenute ad Odessa, mentre si temono oltre 60 morti dopo un attacco aereo russo su di una scuola con rifugio in un villaggio nella regione di Lugansk, dove le bombe ieri hanno ucciso due ragazzini, di 11 e 14 anni.

Putin: vinceremo contro la feccia nazista



Leggi Anche 08/05/2022 Francesco, si preghi il Rosario per la pace e contro la pazzia della guerra Il Papa nel saluti del post Regina Coeli va col pensiero ai popoli che soffrono per le conseguenze della guerra e , con lo sguardo rivolto all'Ucraina, ricorda l'odierna supplica ...

Il presidente russo Putin intanto inneggia ad una prossima vittoria contro quella che definisce “feccia nazista”, mentre la tensione resta altissima per le celebrazioni di domani della vittoria russa sul nazismo nella Seconda guerra mondiale. “La vittoria sarà nostra – assicura quindi Putin – proprio come nel 1945”.

Zelensky, l’orrore in Ucraina come nella II Guerra mondiale



Da Kiev, il presidente ucraino Zelensky – in occasione dell'8 maggio, Giorno della Vittoria in Europa, la sconfitta della Germania nazista – in un messaggio video paragona gli orrori della Seconda Guerra mondiale a quello che sta succedendo in Ucraina: "Avevamo detto 'mai più'. Mai piu'? Provate a chiederlo agli ucraini. La parola 'mai' è stata cancellata il 24 febbraio”.