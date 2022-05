Biden sulla strage nella scuola del Texas: chiediamoci perchè è accaduta

Un 18 enne ha ucciso 19 bambini e due adulti in una scuola elementare nel Texas. Tanti gli interrogativi posti dal presidente americano Biden sul possesso delle armi da fuoco

Francesca Merlo - Città del Vaticano

Sono passati 10 anni dalla strage alla Sandy Cook, sempre scuola elementare, in cui 20 delle 26 vittime erano bambini. Risale ad un anno fa la legge cha ha portato i texani a girare liberamente armati, senza bisogno di licenza, ed è la stessa norma che ha permesso al 18 enne Salvador Ramos di uscire di casa, sparando prima a sua nonna, per poi spostarsi alla Robb, munito di una pistola AR-15 semi-automatica, e abbastanza munizioni per uccidere altre 21 persone. Ramos è poi stato ucciso dalle forze dell’ordine. L'episodio, l'ennesimo del genere, ha scosso l'intera pubblica opinione statunitense. Il ripetersi delle stragi attraverso l'utilizzo delle armi da fuoco è legato al facile possesso di questi strumenti di morte, oltre che al disagio sociale che colpisce particolarmente i giovani.

Il presidente Biden

E lo ha detto anche il capo della Casa Bianca, Joe Biden, in un discorso al Paese poche ore dopo la tragedia, ricordando anche alcune di quelle passate. "Sono passati 3.448 giorni, 10 anni, da quando sono andato in una scuola del Connecticut, una scuola elementare, dove un altro uomo armato massacrò 26 persone, di cui 20 scolari: era la Sandy Hook Elementary School. Da allora ci sono state oltre 900 sparatorie nelle scuole" e "la lista cresce quando si includono sparatorie in luoghi come teatri, chiese, o 10 giorni fa, in un negozio di Buffalo". "Questo tipo di sparatorie di massa si verificano raramente in qualsiasi altra parte del mondo" ha affermato Biden, chiedendo "perché continuiamo a lasciare che ciò accada?" "È tempo di trasformare questo dolore in azione".