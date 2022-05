Sri Lanka nel caos. Evacuato il premier Rajapaksa

Rischia di precipitare la situazione nello Sri Lanka. Dopo settimane di proteste, anche violente, antigovernative, ieri il primo ministro Rajapaksa si è dimesso a conclusione di una sanguinosa giornata di dimostrazioni che ha causato 5 morti e quasi 200 feriti

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

Lo Sri Lanka è nel caos. Il premier dimissionario, Mahinda Rajapaksa, è stato evacuato insieme alla famiglia in una località segreta dopo che ieri la sua residenza era stata presa d’assalto dai manifestanti. L'evacuazione è l’atto conclusivo di una giornata incandescente di scontri tra militanti del partito al governo e manifestanti dell’opposizione che dallo scorso 9 aprile hanno accerchiato la residenza presidenziale.

Gli scontri e le dimissioni



In serata colpi d'arma da fuoco erano stati sparati dall'interno della residenza del primo ministro cingalese e la polizia ha sparato gas lacrimogeni per far allontanare la folla. Secondo fonti della polizia gli spari precisando sono stati esplosi in aria per impedire alla gente di sfondare la rete di sicurezza all'interno del quale si trovava il capo del governo. Quest'ultimo ha rassegnato le dimissioni nel pomeriggio, in seguito agli scontri avvenuti a Colombo.

I dimostranti in Sri Lanka

Coprifuoco

Il capo di Stato Gotabaya Rajapaksa, fratello dell’ormai ex premier, ha quindi accordato poteri speciali ai militari per ripristinare l’ordine e deciso un coprifuoco su tutto il Paese. I manifestanti chiedono anche le sue dimissioni. Il clan Rajapaksa, al potere da 17 anni, è infatti considerato colpevole di aver portato il Paese alla bancarotta con la più grave crisi economica dall’Indipendenza del 1948.

Gli scontri in atto in Sri Lanka

Crisi senza precedenti

Mancano carburante, cibo, medicine. Tra le cause la crisi energetica mondiale provocata dalla crisi in Ucraina, il collasso di un’economia basata sul turismo a seguito della pandemia, ma in primo luogo i tagli imposti dal governo di Colombo. Il Paese ha un debito estero da 51 miliardi di dollari a cui non riesce più a far fronte. (Foto AFP)