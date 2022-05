Emergenza umanitaria in Siria, oggi nuova conferenza dei donatori

A Bruxelles il sesto appuntamento per il sostegno al Paese che ha vissuto oltre un decennio di guerra, dove la fame è a livelli storici e milioni di bambini, secondo i dati Unicef, continuano a vivere nella paura, nell’incertezza e hanno bisogno di aiuto

Vatican News

Sostenere il popolo siriano e della Regione: l'obiettivo che vuole mobilitare la comunità internazionale nella Conferenza di oggi, la sesta organizzata a Bruxelles, affronta questioni critiche a livello umanitario, che riguardano anche i Paesi dell'area che ospitano milioni di profughi di Damasco.

La fame, i prezzi, le rinunce

Gli impegni si conosceranno al termine della mattinata in conferenza stampa e poi negli incontri successivi, previsti tra le 11.30 e le 13.30, mentre sullo sfondo la realtà è durissima, come confermano i dati del WFP e dell'Unicef. In più, il protrarsi del conflitto in Ucraina ha inferto un nuovo colpo alla capacità dei siriani di nutrirsi, quando già secondo l'Onu i livelli di fame erano aumentati della metà dal 2019. "A marzo, in un solo mese i prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 24%, dopo un aumento dell'800% negli ultimi due anni. I prezzi dei generi alimentari sono ora al livello più alto dal 2013", dice l’agenzia ONU World Food Programme. "La straziante realtà per milioni di famiglie siriane è che non sanno se domani mangeranno”, ha detto David Beasley, Direttore Esecutivo del WFP. “La comunità internazionale deve riconoscere che non agire ora porterà inevitabilmente a un futuro catastrofico". Nel dettaglio, denuncia l'Agenzia Onu, più della metà della popolazione, circa 12 milioni di persone, si trovano attualmente a dover fare fronte a una grave insicurezza alimentare. Si tratta del 51% in più rispetto al 2019, mentre ulteriori 1,9 milioni di persone rischiano di scivolare nella fame. I pasti base stanno diventando un lusso per milioni di persone, e la nutrizione un problema serio. I dati del 2021 mostrano che un bambino su otto in Siria soffre di arresto della crescita mentre le madri in gravidanza e in allattamento mostrano livelli record di deperimento acuto".

Bambini senza assistenza

Di fronte a tanta disperazione, le persone stanno adottando misure estreme, come lavoro minorile, matrimoni precoci e forzati e il ritiro da scuola dei bambini. A questi dati si sovrappongono quelli dell'Unicef che con un focus sull'infanzia, denuncia come oltre 6,5 milioni di bambini in Siria abbiano bisogno di assistenza, il numero più alto registrato dall’inizio della crisi, oltre 11 anni fa. In una dichiarazione Adele Khodr, Direttore regionale UNICEF per il Medio Oriente e il Nord Africa, si dice certa che la crisi in Siria non finirà a breve. Solo nei primi tre mesi di quest’anno, infatti, 213 bambini sono stati uccisi o feriti. Dall’inizio della crisi nel 2011, è stata confermata la morte o il ferimento di oltre 13.000 bambini.

Mancano i finanziamenti

Stessa precarietà e fragilità nei Paesi vicini dove circa 5,8 milioni di bambini dipendono dall’assistenza. In più ai dati, le Ong denunciano un calo di risorse più che mai sotto pressione e finanziamenti che non stanno al passo con i forti bisogni delle persone. Nel tempo, dichiara il WFP, siamo stati costretti a ridurre progressivamente le dimensioni della razione alimentare mensile in tutto il paese. Un taglio della razione del 13 per cento si profila questo mese nel nord-ovest della Siria, dove le persone inizieranno a ricevere cibo per 1.177 Kcal, poco più della metà dell'assunzione giornaliera raccomandata. Sono urgentemente necessari ulteriori finanziamenti per continuare ad assistere milioni di persone in tutto il Paese. Senza nuove contribuzioni, il WFP potrebbe essere costretto ad effettuare ulteriori drastici tagli nei prossimi mesi. Stesso allarme dall'Unicef: in vista della Sesta conferenza di Bruxelles l'Unicef - dichiara - ha ricevuto solo meno della metà del suo appello di fondi per quest'anno. Fra le richieste per raggiungere i bambini e le famiglie colpite dalla crisi in Siria, c'è urgentemente bisogno di quasi 20 milioni di dollari "l'unica ancora di salvezza per quasi 1 milione di bambini nel nord-ovest della Siria". L’Unicef "rinnova l’appello alle parti in conflitto e a tutti coloro che possono esercitare un’influenza su di loro a raggiungere una soluzione politica alla crisi per il bene e il futuro dei bambini della Siria".