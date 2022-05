Regala un sorriso: tutti in campo per aiutare la sanità infantile

Sabato 14 maggio, lo Stadio “Augusto Manzo” di Alba, in Piemonte, ospita un triangolare di calcio a scopo benefico tra la nazionale dei parlamentari italiani, una selezione del Centro Sportivo Italiano di Alba e una compagine in cui militano diversi dipendenti vaticani. Presenti anche calciatori e campioni dello sport

Giancarlo La Vella e Luca Collodi – Città del Vaticano

“Regala un sorriso” è un evento sportivo benefico organizzato dal C.S.I. di Alba e dedicato ai bambini dell’Ospedale Alba /Bra “Michele e Pietro Ferrero”, dipartimento materno infantile. La finalità è quella di contribuire all’acquisto di dispositivi medico-diagnostici destinati alla Struttura Complessa di pediatria dell’Asl CN2, guidata dal dott. Alessandro Vigo. L’evento calcistico si svolge oggi, sabato 14 maggio, allo stadio “Augusto Manzo” di Alba, a partire dalle ore 19 e vedrà la partecipazione di ter squadre: una in cui giocano alcuni dipendenti vaticani, la nazionale dei parlamentari italiani e una selezione del Centro Sportivo Italiano sezione di Alba. Il triangolare avrà un’anteprima nel pomeriggio tutta dedicata ai ragazzi delle società calcistiche del territorio di Langhe e Roero.

Un’iniziativa tra amici

Come tutte le cose nate per caso e condite dal quel sentimento forte che lega gli amici veri, questo triangolare di calcio vuole essere un abbraccio fraterno a chi è giornalmente impegnato a risolvere patologie che coinvolgono i bambini, fornendo sofisticate attrezzature mediche necessarie al personale per le diagnosi. Lo conferma ai microfoni di Radio Vaticana – Vatican News, Enzo Alba, tra gli organizzatori dell’evento.

Ascolta l'intervista ad Enzo Alba

Calcio e spettacolo

Una festa dello sport e non solo, perché ad animarla ci saranno gli sbandieratori dei borghi albesi, le cheerleader albesi Titans, l’orchestra giovanile di Sommariva Bosco, i cantanti Frio, rapper emergente di origini brasiliane che vive nella Granda, e Matteo Romano, ventenne di Cuneo reduce dal grande successo al Festival di Sanremo con la canzone “Virale”, tra le prime 10 hit del momento. L’iniziativa ha il patrocinio della regione Piemonte, dei comuni di Alba e Bra e della Diocesi di Alba e alla sua realizzazione collaborano la confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa e l’azienda agricola Alta Langa Bio. Il ricavato della manifestazione, che ha come partner principale Intesa Sanpaolo, sarà consegnato ai medici del dipartimento materno infantile dell'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno al termine del torneo. L’evento è stato presentato dagli organizzatori a Papa Francesco durante l’udienza settimanale in Vaticano di mercoledì 16 marzo. Il Santo Padre ha voluto conoscere i dettagli del progetto e ne ha lodato gli intenti.