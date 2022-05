Immigrazione: sbarchi e naufragi, dalle Americhe a Lampedusa

Vittime e superstiti in prossimità delle coste di Paesi visti come orizzonte di speranza per molte persone che pur di fuggire da fame e povertà sono disposte ad attraversare in imbarcazioni di fortuna pericolose zone di mare. In tutto il mondo prosegue senza sosta il fenomeno dell'immigrazione, spesso "campo privilegiato" di organizzazioni criminali

Campanile Emanuela - Città del Vaticano Questa volta è accaduto a pochi kilometri dalle coste di una piccola isola dell'arcipelago di Porto Rico, nella fascia di mare che collega quello dei Caraibi con l'oceano Atlantico. Vittime e operazioni di controllo Undici i morti 31 i sopravvissuti e nessuno aveva i giubbotti di salvataggio. Ad avvistare l’imbarcazione capovolta è stato un aereo della polizia di frontiera . Negli ultimi 10 giorni, 217 persone sono state arrestate durante una serie di operazioni contro l’immigrazione clandestina condotte dalla Marina Statunitense e dalle autorità di Porto Rico. Isole Canarie Aumento degli sbarchi nell’ultima settimana anche alle Canarie, dove ieri 318 persone provenienti dall’Africa sono state soccorse al largo dell’arcipelago spagnolo. La situazione a Lampedusa Mentre costanti e senza sosta continuano sull’isola italiana di Lampedusa gli approdi di persone che fuggano da Paesi come Tunisia, Guinea, Gambia o Mali. Da ieri sera sono 282 i migranti sbarcati sulla più grande isola delle Pelagie e l’hot spot è tornato di nuovo a riempirsi.