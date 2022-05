Persona si dice in molti modi. Alla Laternanense un seminario interdisciplinare

Ogni sapere o disciplina è riconducibile al principio-persona. È il concetto alla base del seminario di studi in programma domani, 18 maggio, nell’Aula Magna della Pontificia Università Lateranense promosso dalla facoltà di filosofia, in collaborazione con l’Associazione “Persona al centro”

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

Titolo del simposio è “Persona si dice in molti modi”: evidente il richiamo alla celebre espressione aristotelica «L’essere si dice in molteplici significati, ma sempre in riferimento ad una unità e ad una realtà determinata». L’intenzione è quella di rafforzare un approccio interdisciplinare radicato nel fondamento unitario della persona.

Molteplici punti di vista

Il pomeriggio di riflessione, trasmesso in diretta live su YouTube dalle 15.00 alle 18.30, sarà anche l’occasione per presentare il volume “Persona centralità e prospettive”, edito da Mimesis pochi mesi fa nella collana dedicata alla filosofia della persona, a cura di Claudio Ciancio, Giuseppe Goisis, Vittorio Possenti e Francesco Totaro. 20 i contributi presenti nel testo, a dimostrazione della molteplicità di punti vista dai quali si guarda alla nozione irrinunciabile di persona, espressione concreta di quell’importanza del con-filosofare, evidenziata dagli autori.

Interdisciplinarietà

Interdisciplinari sono sia il seminario che il volume promossi dall'Associazione Persona al Centro, perché solo dall’interconnessione dei temi affrontati scaturisce un fecondo dialogo. Alla “persona” si guarda pensando alle sfide poste dal transumanesimo, dalla postmodernità, dalla tecnica, dalla politica, dal diritto e dall’economia. I lavori del seminario saranno introdotti dal decano di Filosofia della Lateranense Philip Larrey. Coordinati da Markus Krienke della Facoltà teologica di Lugano, prenderanno la parola vari studiosi provenienti da ambiti disciplinari diversi: bioetica, filosofia, diritto civile e canonico, peace studies.