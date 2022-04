Ucraina: si riparla di possibili negoziati. A Mariupol “catastrofe umanitaria”

Nel 66esimo giorno di guerra in Ucraina, prosegue l’offensiva russa nell’est del Paese. Preoccupa sempre di più la situazione dell’assedio all’acciaieria Azovstal di Mariupol, dove sarebbero asserragliate oltre 2000 persone, tra cui 600 feriti. Sul fronte diplomatico il presidente ucraino, Volodymir Zelensky, si dice ancora disposto al dialogo con Mosca

Marco Guerra – Città del Vaticano

La situazione all'interno dell'acciaieria Azovstal di Mariupol è "oltre la catastrofe umanitaria". Lo ha riferito alla Cnn, Sergiy Volyna, comandante della 36.ma Brigata di fanteria marina ucraina, trincerato nella struttura insieme a centinaia di militari e altrettanti civili, tra cui 60 minori.



Bombardata Kharkiv



Leggi Anche 29/04/2022 Ucraina: Orionini al fianco dei disabili, 500 portati in Italia Bimbi ciechi e autistici gravemente malati e provenienti dai rifugi antiaerei di Kiev sono accolti con un lavoro silenzioso e costante dai missionari di don Orione attivi a Leopoli ...

I bombardamenti sull’impianto siderurgico avrebbero provocato almeno 600 feriti, che hanno bisogno di cure urgenti. Da giorni si parla di un piano per evacuare l’impianto, che però non è mai stato attuato, anzi ieri le forze russe hanno di nuovo circondato la struttura, che si sviluppa su un'area di circa 11 chilometri quadrati. A Kharkiv l'esercito ucraino annuncia alcune vittoriose controffensive, ma nella notte la seconda città del Paese è stata di nuovo colpita dall’artiglieria russa, mentre fonti del governo di Kiev parlano di “perdite colossali” dall’inizio del conflitto tra le truppe russe.

Zelenski vuole incontrare Putin



Leggi Anche 29/04/2022 Ucraina, una "mano francescana" per le famiglie in fuga dalla guerra Alla vigilia della conclusione della campagna solidale, appello del custode del Sacro Convento di Assisi a sostenere l’impegno dei quindici confratelli in prima linea al fianco del ...

Piccoli spiragli si registrano sul fronte diplomatico con il presidente ucraino, Volodomyr Zelenski, che ha affermato di voler incontrare il presidente Vladimyr Putin, perché "un solo uomo decide tutto" in Russia. "Se c'è una sola possibilità, dovremmo parlare", ha detto ancora Zelenski, specificando che il rischio che i negoziati falliscano è alto, perché "dopo Bucha e Mariupol, le persone hanno una grande diffidenza e voglia di riscatto verso i russi. Nelle stesse ore il ministro degli Esteri di Mosca, Sergej Lavrov, ha parlato in due interviste, in cui ha accusato i Paesi Nato di fare di tutto per impedire accordi tra Kiev e Mosca. Sempre Lavrov ha detto che la Russia conosce le rotte delle armi Nato che arrivano in Ucraina e le considera un obiettivo legittimo quando raggiungono il Paese.