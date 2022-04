Ucraina: Mariupol resiste. L'Onu chiede la tregua, ma torna il rischio nucleare

In Ucraina è ancora Mariupol al centro del conflitto scatenato dalla Russia. La città ormai nelle mani russe, ad eccezione dell’acciaieria della città, dove rimangono asserragliati militari e civili ucraini nonostante da quasi 24 ore sia scaduto l’ultimatum di Mosca. Un test della Russia fa tornare alta la paura di una deriva nucleare del conflitto

Giancarlo La Vella – Città del Vaticano

Le 13 di ieri, ora X per le sorti di Mariupol, centro nevralgico nel disegno strategico russo. Resa totale in cambio dell’incolumità, queste le condizioni di Mosca. Ma dall’acciaieria Azvostal, 11 chilometri quadrati diventati una sorta di roccaforte ucraina nel Donbass, il messaggio è stato altrettanto categorico: resistenza a oltranza. E c’è preoccupazione per le iniziative che le forze russe potrebbero adottare nelle prossime ore.

Tregua e negoziati

Leggi Anche 19/04/2022 Il grido: "Francesco, salva la gente in trappola a Mariupol" Il cardinale Czerny si è fatto portavoce della lettera-appello, avuta da un giornalista in Ucraina, firmata dalle “madri, mogli e i figli” dei superstiti ancora asserragliati nella ...

Una situazione che non ha impedito ai contendenti di proporre una via d’uscita alla crisi. In attesa di nuovi colloqui, la Russia chiede a Kiev di riconoscere la sovranità di Mosca sulla Crimea e l’indipendenza delle repubbliche del Donbass, Donetsk e Luhansk, mentre la controparte propone un negoziato speciale per Mariupol. L’Onu intanto per voce del segretario generale, Guterres, in una telefonata con l’arcivescovo di Kiev, Svjatoslav Schevchuk, oltre a corridoi umanitari, ha annunciato la richiesta di una tregua in occasione dell’imminente Pasqua, per le Chiese che seguono il calendario giuliano. L’iniziativa ha riscosso l’adesione del Consiglio panucraino delle Chiese. E c’è conferma che ieri quattro pullman sono riusciti a lasciare Mariupol attraverso il corridoio umanitario locale.

Leggi Anche 20/04/2022 PerugiAssisi: marcia straordinaria per la pace in Ucraina Lo storico corteo pacifista sfilerà domenica prossima e per la prima volta si fermerà davanti la Basilica di San Francesco. "Fermatevi! La guerra è una follia" è l'appello per la ...

La minaccia nucleare

Torna a preoccupare la minaccia nucleare, cioè che il fatto che questo conflitto possa aggravarsi con l’utilizzo di armi non convenzionali. Ieri Mosca ha portato a termine una dimostrazione di forza, testando un nuovo missile intercontinentale in grado di trasportare testate nucleari. Nelle intenzioni russe l’esperimento rientra nella routine e non vuole essere una minaccia. Dovrà comunque far capire all’occidente le potenzialità di difesa in possesso della Russia. Alla luce di tutto questo c’è il timore che la guerra possa andare avanti ancora a lungo. Il presidente ucraino, Volodomyr Zelenski, nelle sue conferenze giornaliere, continua a chiedere all’occidente forniture militari e armi per fronteggiare in modo più efficace l’avanzata russa. In proposito il presidente americano, Joe Biden, ha assicurato che armi e munizioni arriveranno giornalmente in Ucraina. Medesime iniziative sono state adottate da Regno Unito e Canada.