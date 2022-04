Ucraina: Mosca rivendica l'attacco missilistico su Kiev

Kiev: un palazzo danneggiato dai bombardamenti e la gente è in fuga (AFP or licensors)

Non si attenua il conflitto in Ucraina, ieri ancora missili sulla capitale Kiev nel giorno della visita del Segretario generale dell’Onu, Guterres. Intanto, negli Stati Uniti, anche il Senato, dopo il Congresso, ha approvato una misura che consentirà al presidente Biden di fornire più rapidamente armi all'Ucraina

Marco Guerra – Città del Vaticano

Alla guerra che fa morti e feriti si aggiunge quella dell’informazione. Il ministero della Difesa russo sostiene che i missili caduti ieri su Kiev hanno colpito una fabbrica di armi ed equipaggiamenti aereonautici. Soccorritori ucraini, invece, riferiscono ci sarebbe un morto, oltre a 10 feriti, in un palazzo residenziale di 25 piani colpito dal bombardamento.

Circondata l’acciaieria di Mariupol



L’attacco è avvenuto durante la visita del Segretario generale dell'Onu Guterres che si è detto sconvolto, il presidente Zelenski parla di tentativo di umiliare le Nazioni Unite. E alla luce dei nuovi raid, l'amministrazione militare di Kiev chiede alle donne con bambini piccoli e agli anziani di non tornare in città. Intanto prosegue l’offensiva russa nell’est del Paese, questa mattina è circolata la notizia dell’evacuazione dei civili dall'acciaieria Azovstal di Mariupol, ma poi è stato segnalato il blocco della zona adiacente l’impianto da parte delle truppe russe in vista di un probabile assalto.

Trentatre miliardi di aiuti dagli Usa



Nato e Stati Uniti sono sempre più decisi a sostenere l’Ucraina. Dopo l’ok dei due rami del parlamento Usa ad una legge che consente di fornire armi a qualsiasi governo straniero, Washington si appresta a varare 33 miliardi di dollari di aiuti militari a Kiev. Circa 8.000 soldati britannici parteciperanno alle esercitazioni militari in programma questa estate in tutta l'Europa orientale, in uno dei più grandi spiegamenti di forze dai tempi della fine della Guerra Fredda. E si fa sempre più concreta l’ipotesi dell’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Ieri il Segretario generale dell’Alleanza Atlantica ha detto che i due Paesi saranno accolti a braccia aperte qualora decidessero di entrare.