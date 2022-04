Aumentano le spese militari in Africa, Albanese: il problema è anche la corruzione

La spesa militare raggiunge un livello record nel 2021, secondo anno di pandemia, pari a 2,1 trilioni di dollari. Questo è il settimo anno consecutivo in cui la spesa è aumentata. Il missionario comboniano, esperto di Africa, commenta il rapporto del SIPRI che evidenzia l'incremento nella regione sub-sahariana: "Nel momento in cui avviene una vera e propria parcellizzazione degli interessi, si scatena la corsa alla guerra"

Francesca Merlo – Città del Vaticano

"Anche in mezzo alle ricadute economiche della pandemia di Covid-19, la spesa militare mondiale ha raggiunto livelli record". Lo afferma il dottor Diego Lopes da Silva, ricercatore senior del programma di spesa militare e produzione di armi del SIPRI. "C'è stato un rallentamento del tasso di crescita in termini reali a causa dell'inflazione. In termini nominali, tuttavia, la spesa militare è cresciuta del 6,1%".

L'Africa sub-sahariana

La spesa militare nel mondo, infatti, cresce per il settimo ano consecutivo, raggiungendo nel 2021 un livello record di 2,1 trilioni di dollari. Questi sono i dati rivelati dal rapporto pubblicato dal SIPRI, tra cui sono di nota le spese riguardanti l’Africa, e in particolare dell’Africa Sub-Sahariana, di cui l’aumento in spese militari è stato del 51%, ammontando a 20,1 miliardi di dollari.

Scenari inediti

"Per fare le guerre servono le armi, ma il vero problema è dove trovare i soldi", ricorda a Vatican News padre Giulio Albanese, missionario comboniano, giornalista, editorialista de L'Osservatore Romano, esperto di Africa. Per poter comprendere lo scenario geopolitico dell’Africa, spiega, è importante tener conto che nel passato è stata teatro delle “cosiddette guerre per procura tra due blocchi”, cioè ex Unione sovietica da una parte e i Paesi occidentali dall’altra.

Oggi, invece, si sta proponendo un nuovo scenario, dice padre Giulio. “Uno scenario inedito, perché riveduto e scorretto della guerra fredda.” E questo è il punto: "È evidente che in questi ultimi anni vi sono stati molteplici interessi da parte dei grandi players internazionali, rivolti al controllo delle commodity, delle materie prime. E noi sappiamo che il continente Africano – o meglio le Afriche – sono davvero una miniera a cielo aperto. Si riferisce non solo ai minerali e alle fonti energetiche, ma anche alle fonti agricole “spesso dimenticate”.

La corsa alla guerra

Secondo l'africanista, "è anche evidente che nel momento in cui avviene una vera e propria parcellizzazione degli interessi, si scatena la corsa alla guerra". Citando l’economista francese, Frederic Bastiat, ribadisce che “dove non passano le merci, passano gli eserciti”. “Oggi siccome gli attori internazionali sono tanti e il mondo è sempre più diviso, è evidente che si acuisca a dismisura questa conflittualità. Il problema vero è che poi, inutile nasconderselo, tutta questa spesa bellica grava sulle casse degli Stati sovrani, e questo non fa altro che acuire a dismisura l’esclusione sociale e soprattutto la povertà”.

La corruzione

Padre Giulio Albanese parla poi della corruzione, specificando che il vero problema, quando si parla di corruzione, è che “solitamente siamo portati a stigmatizzare i male fatti dei regimi corrotti, dei regimi totalitari, che possono essere presenti nell’Africa sub sahariana”. Ma ci dimentichiamo che la corruzione è un’operazione di business: “Il che significa che da una parte c’è la domanda e dall’altra c’è l’offerta: da una parte c’è il corrotto e dall’altra c’è il corruttore”. È ingiusto che quando vengono stirati i rapporti internazionali sulla corruzione i Paesi africani siano sempre i peggiori in assoluto perché “se è un’operazione di business, è evidente che il giro d’affari va ben al di là da quello che finisce nelle tasche dei corrotti. Dobbiamo tener conto anche della ricchezza che finisce nelle tasche dei corruttori: i potenziati internazionali di vario genere che fanno affari in Africa”. “E dunque – conclude padre Albanese - se parliamo della corruzione in questi termini, allora sì, è evidente che la corruzione rappresenta un fattore destabilizzante, ma non parliamo solo della corruzione ad intra, perché questo è altamente ingiusto”.