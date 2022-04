L'Onu sospende la Russia dal Consiglio per i diritti umani

Approvata la richiesta degli Usa. Il G7: 'Gravi conseguenze se Mosca userà le armi nucleari'

Vatican News

L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato con 93 voti a favore la richiesta degli Usa di sospendere la Russia dal Consiglio dei diritti umani di Ginevra. Nella bozza di risoluzione - riferisce l'agenzia Ansa - si chiede di "sospendere il diritto della Russia di far parte" del Consiglio esprimendo "grave preoccupazione per la crisi umanitaria in Ucraina, in particolare per le notizie di violazioni e abusi del diritto internazionale umanitario da parte di Mosca". La risoluzione per sospendere la Russia dal Consiglio per i diritti umani è stata approvata con 93 voti a favore, 24 contrari e 58 astenuti.

Leggi Anche 07/04/2022 Ucraina, i profughi arrivano in Messico. Nuove sanzioni per Mosca Mantenere le sanzioni e rafforzare la nostra difesa: questa la linea della Nato sul conflitto in corso. Zelensky definisce 'efficaci' le misure di isolamento economico verso la ...

Per il via libera serviva la maggioranza dei due terzi dei Paesi votanti (dei 193 membri delle Nazioni Unite) e le astensioni non contano. Il Cremlino è "dispiaciuto" per il voto a maggioranza qualificata dell'Assemblea generale che ha oggi sospeso la Russia dal Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu, ma ribadisce che Mosca continuerà a "difendersi" sulla scena internazionale. Lo ha detto a Sky News Uk il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitri Peskov. "La Russia continuerà a difendersi con tutti i mezzi legali" a sua disposizione, ha tagliato corto Peskov interpellato al riguardo, e a manifestare il proprio punto di vista rispetto alla crisi ucraina.