Guerra in Ucraina, offensiva russa su Odessa

Mentre Kiev fa sapere che la capitale e i comuni limitrofi sono stati liberati, i bombardamenti russi si concentrano su Odessa, dove si sono intensificati gli attacchi nella notte e alle prime luci dell'alba. In un discorso notturno alla nazione, il presidente ucraino Zelensky ha spiegato che la Russia sta aumentando gli sforzi per conquistare il sud dell’Ucraina e il Donbass

Andrea De Angelis - Città del Vaticano

"Odessa è stata attaccata dal cielo" alle prime ore di questa mattina, ha confermato Anton Herashchenko, consigliere del ministero degli Interni ucraino, sul suo canale Telegram, in un post rilanciato da Moscow Times. Alcuni dei missili lanciati sono stati neutralizzati dalla difesa aerea ucraina, ha aggiunto, spiegando come "in alcune zone della città ci sono incendi", mentre diverse testate giornalistiche spiegano che ad essere stati colpiti sono soprattutto depositi di carburante.

Mosca e Kiev parlano di Donbass

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, in un'intervista televisiva al canale Bielorussia 24, ha sottolineato che l'obiettivo dell'operazione militare russa in Ucraina consiste nel "salvare" le Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk e ripristinare la loro statualità entro i confini del 2014. Lo riporta l'agenzia Tass. Peskov ha ribadito che la Russia ha "riconosciuto la loro indipendenza, li abbiamo riconosciuti come Stati indipendenti. L'operazione è stata avviata su richiesta di queste due repubbliche". "Le truppe russe vogliono prendere il Donbass e il sud dell'Ucraina. Siamo consapevoli che il nemico ha riserve per aumentare la pressione a est", ha detto il presidente ucraino Vladimir Zelensky, nel suo discorso video notturno. "Qual è il nostro obiettivo? Proteggere - ha aggiunto - la nostra libertà, la nostra terra, la nostra gente". "Stiamo rafforzando le difese - ha sottolineato - nella zona orientale e nel Donbass. Bisogna elogiare il coraggio e la resilienza di coloro che difendono le città, ma anche dire che il nostro Paese non ha ricevuto abbastanza moderni sistemi antimissilistici dagli alleati occidentali".

Corridoi umanitari

Leggi Anche 03/04/2022 Malta, il Papa lo ripete: la guerra in Ucraina è "sacrilega" All'Angelus al termine della Messa nel Piazzale dei Granai a Floriana, Francesco ha ringraziato i maltesi per l'accoglienza ricevuta e ha ricordato nuovamente la "tragedia ...

Un portavoce dei separatisti di Donetsk, Eduard Basurin, ha confermato che dalla scorsa mezzanotte è in vigore un cessate il fuoco temporaneo per consentire l'evacuazione di "cittadini stranieri" da Mariupol. "Un corridoio umanitario da Mariupol a Berdyansk è in corso dalla mezzanotte del 3 aprile. Le forze armate russe e della Repubblica di Donetsk garantiscono il rigoroso rispetto di un cessate il fuoco temporaneo lungo questa strada. Da Berdyansk, gli stranieri possono essere evacuati lungo qualunque strada: via terra verso la Crimea o verso i territori controllati da Kiev, oppure via mare", ha detto Basurin citato da Interfax. Sono decine di migliaia le persone pronte a fuggire, ma in queste ore solo duemila sarebbero riuscite, secondo quanto riportano le agenzie internazionali, a lasciare la città. "Anche oggi è aperto un corridoio umanitario per evacuare le persone da Mariupol a Zaporizhzhia"., ha ribadito la vice primo ministro ucraina Iryna Vereshchuk, citata da Ukrinform. "Continuiamo a lavorare sull'evacuazione delle persone lungo il corridoio umanitario da Mariupol a Zaporizhzhia. Attualmente, ci sono 17 autobus vicino a Berdyansk, 10 per l'evacuazione di Mariupol da Berdyansk".

Il fronte diplomatico

La Russia afferma che Putin e Zelensky non sono ancora pronti per incontrarsi a un negoziato. Lo dice il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky, su Telegram, e spiega che la posizione di Mosca su Crimea e Donbass rimane invariata. La dichiarazione di Medinsky imprime un freno alle precedenti aperture verbali tra Mosca e Kiev. "La bozza di accordo non è pronta per essere sottoposta a un incontro al vertice. Ripeto e ripeto ancora: la posizione della Russia su Crimea e Donbass resta immutata". Nelle ultime ore diverse agenzie internazionali parlavano di passi in avanti su un possibile incontro dei due Capi di Stato, che si sarebbe tenuto in Turchia.