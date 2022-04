Macron riconfermato presidente della Francia nel ballottaggio con Marine Le Pen

La Francia riconferma Macron all'Eliseo

Emmanuel Macron ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Francia ed è così stato confermato alla guida del Paese per i prossimi cinque anni. Un secondo mandato come accadde a Chirac nel 2002

Benedetta Capelli - Città del Vaticano Oltre 5 milioni e mezzo di voti, poco più di 17 punti percentuali dividono Emmanuel Macron da Marine Le Pen, con il primo che ripete il successo di cinque anni fa quando, però, al secondo turno contro la stessa leader ottenne un distacco ancora superiore. 43 anni, convinto europeista, il presidente nel discorso ha detto che il suo compito sarà rispondere alla rabbia di chi ha votato per l'estrema destra in nome del cambiamento. La Francia in un'Europa più forte Mano nella mano con la moglie Brigitte, davanti alla Torre Eiffel, Macron, visibilmente commosso, ha parlato di Ucraina e ribadito il suo impegno per "una Francia più libera, ecologica, per un'Europa più forte". Fiduciosa nel futuro anche Marine Le Pen che guarda alle amministrative di giugno, sostenuta, ha detto, da "una vittoria eclatante". Le reazioni internazionali Pioggia di auguri su Macron, il presidente americano Biden ha assicurato il suo impegno a cooperare per "difendere la democrazia" in particolare per sostenere l'Ucraina. "Insieme, faremo avanzare la Francia e l'Europa", il commento della presidente della Commissione Ue, von der Leyen, portavoce di un coro unanime venuto dalle massime istituzioni europee. "Una splendida notizia per tutta l'Europa": la reazione del premier italiano Draghi.