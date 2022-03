Ucraina, prosegue l’offensiva russa, sempre più colpiti i centri urbani

Ieri i militari russi hanno attaccato diverse città e i bombardamenti sono proseguiti nella notte. Ucciso, mentre si adoperava nella distribuzione di beni di prima necessità, il sindaco di Gostomel, e spari contro i civili hanno bloccato le evacuazioni a Bucha e Gostomel, vicino Kiev

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Continuano i bombardamenti delle forze russe in Ucraina. Il ministro degli Affari Esteri, Dmytro Kuleba, ha riferito di bombe su Chernihiv, che hanno causato la morte di alcuni civili, mentre un’area nella regione di Odessa è stata oggetto di un attacco missilistico dal mare, secondo un video pubblicato dall’amministrazione militare locale. Il raid avrebbe colpito il villaggio di Tuzla, ma non ci sarebbero vittime, anche se le autorità hanno affermato che sono state colpite infrastrutture critiche.

Gli attacchi ai centri abitati

Nel mirino dei russi diverse città. Nella notte è stata attaccata Mykolaiv, vicino al Mar Nero. Il consigliere della presidenza ucraina, Oleksiy Arestovich, ha detto all’emittente locale Belsat TV che la situazione nelle periferie di Kiev è catastrofica e che risulta difficile evacuare i residenti. Ucciso a colpi di arma da fuoco, mentre distribuiva cibo e medicine il sindaco di Gostomel, Yuriy Prilipko. L’insediamento urbano, di poco più di 15mila abitanti, è sede di un aeroporto per il trasporto merci e fin dai primi giorni dell’invasione russa al centro dei combattimenti.

Dall’inizio dell’invasione 600 missili russi sull’Ucraina

La principale agenzia di sicurezza ucraina ha reso noto che sono stati lanciati razzi sull’Istituto di fisica e tecnologia di Kharkiv, il Neutron Source, che ospita una struttura nucleare con 37 elementi di relativo combustibile scaricati nella sua zona attiva, e un alto dirigente del Pentagono ha dichiarato che la Russia, dall’inizio dell’invasione, ha lanciato in Ucraina 600 missili. Ad ogni modo le forze russe non sarebbero riuscite a sfondare il fronte orientale in direzione di Luhansk, e ieri, durante i combattimenti l’esercito ucraino avrebbe distrutto 8 veicoli da combattimento russo e ucciso 40 soldati, mentre a causa dei bombardamenti, sono stati interrotti i corridoi umanitari a Mariupol e Volnovakha.