I palazzi bombardati di Borodyanka, nei pressi di Kiev (ANSA)

Ucraina: aperti corridoi umanitari a Mariupol e Volnovakha. Attesi nuovi negoziati

Il ministero della Difesa russo in una nota ha annunciato l’apertura di corridoi umanitari per l'uscita dei civili da Mariupol e Volnovakha, dalle 10 ora di Mosca (le 8 italiane). Ma nel decimo giorno dall’inizio dell’invasione russa, in Ucraina la situazione sul terreno si fa sempre più drammatica. Le sirene hanno risuonato anche questa notte a Kiev. La capitale è sempre più accerchiata dalle truppe di Mosca

Marco Guerra – Città del Vaticano Le forze russe tentano l’avanzata su tutti i fronti. A sud il sindaco di Mariupol riferisce che la città è sotto assedio, colpita da attacchi spietati. Se cadesse ci sarebbe un unico corridoio russo tra la Crimea e il Donbass. Russi vicini a un’altra centrale nucleare Sempre nell’Ucraina meridionale le truppe di Mosca si avvicinano alla seconda centrale nucleare più grande del Paese, dopo aver preso il controllo ieri dell’impianto di Zaporizhzhia, il più grande d’Europa, dove un incendio causato dagli scontri è stato messo in sicurezza. A nord i russi sono concentrati ad accerchiare Kiev, circa 100 persone potrebbero trovarsi sotto le macerie delle case in un villaggio vicino la capitale. Kharkiv resta la città più martoriata con le autorità che riferiscono di 2000 vittime civili. Leggi Anche 05/03/2022 In prima linea: emergenza profughi, in viaggio verso l'Ucraina Il racconto degli inviati di Vatican News al confine tra Polonia e Ucraina. Le storia di chi fugge dalla guerra, la speranza di un futuro di pace Nuovi colloqui tra Mosca e Kiev Fonti governative di Kiev e Mosca confermano un nuovo round di negoziati nel fine settimana e la guerra in Ucraina sarà al centro della riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu lunedì. Intanto il presidente Zelensky smentisce le voci di una sua fuga in Polonia, condanna il rifiuto della Nato di creare una no fly zone ed esorta tutti gli europei a scendere in piazza. Sul fronte umanitario prosegue l’esodo dei profughi ucraini, oltre un milione e mezzo hanno già lasciato il paese.