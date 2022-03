Tunisia: il presidente Saied scioglie il parlamento

Nella serata di ieri la decisione del capo dello Stato, otto mesi dopo averlo sospeso per assumere pieni poteri nel luglio 2021. La decisione scuote ulteriormente il percorso democratico del Paese Nord Africa, culla delle Primavere arabe

Marco Guerra – Città del Vaticano

Kais Saied ha comunicato la sua decisione durante una riunione del "Consiglio di sicurezza nazionale" da lui presieduto. "Annuncio oggi, in questo momento storico, lo scioglimento dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo per preservare lo Stato e le sue istituzioni e per tutelare il popolo tunisino", ha detto Saied in un video diffuso dalla presidenza. Il capo dello stato ha poi rincarato la dose, annunciando la decisione di perseguire alcuni deputati per complotto alla sicurezza e avvertendo che ogni ricorso alla violenza sarà contrastato.

La riunione dei deputati

Poche ore prima 120 membri del parlamento avevano sfidato Saied, convocando una riunione online, nella quale avevano votato per revocare il suo colpo di mano dello scorso luglio e le misure eccezionali in vigore, accusate di bloccare il processo democratico. Il presidente tunisino, eletto alla fine del 2019, ha assunto i pieni poteri lo scorso 25 luglio, dopo mesi di stallo politico, destituendo il primo ministro e sospendendo il Parlamento dominato dal partito di ispirazione islamista Ennahdha. L’opinione pubblica sembra spaccata, mentre si avvicinano il voto degli emendamenti alla costituzione previsto in estate e le elezioni anticipate del prossimo dicembre.