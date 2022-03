Proseguono i negoziati sull’Ucraina, mentre le truppe russe puntano su Kiev

Sul tavolo negoziale si continua a trattare la tregua tra Russia e Ucraina, mentre l’assedio prosegue, con le forze russe alle porte della città di Kherson, a nord della Crimea. Una colonna di mezzi militari russi si sta avvicinando sempre più alla capitale Kiev. Il dramma dei profughi

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

Sessanta chilometri di blindati, tank, pezzi di artiglieria e veicoli logistici russi in marcia verso una Kiev sempre più accerchiata, e bombardata, come la base militare lungo la strada di Brovay, a 25 chilometri dalla capitale, obiettivo di un attacco aereo la notte scorsa e che è ancora in fiamme, con un imprecisato numero di vittime.

Colloqui difficili

La tregua è sul tavolo, dopo il primo round di negoziati tra mosca e Kiev, avviati ieri, che hanno visto Putin mettere in chiaro le richieste, riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea, e neutralità di Kiev, il cui ingresso nell’unione europea, chiesto fortemente dal presidente ucraino Zelensky arriva oggi in plenaria del parlamento europeo dove si voterà una risoluzione per lo status di candidata all’ingresso nell’Ue dell’Ucraina. Mentre si aspetta un altro round di trattative, l’Europa chiude il suo spazio aereo alla Russia, Mosca fa lo stesso con 36 paesi tra cui l’Italia e gli osservatori dell’Osce, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, lasceranno oggi Donetsk controllata dai separatisti.

Nuove sanzioni a Mosca

Da Bruxelles e Washington in arrivo altre misure contro Mosca. Gli Stati Uniti inaspriranno le sanzioni economiche e invieranno a Kiev più armi. L’Unione Europea annuncia blocchi contro altri 26 oligarchi russi: tra questi, il portavoce del Cremlino Peskov. Anche la Svizzera si associa alle prese di posizione europee. Nel frattempo, colpi duri anche dallo sport: San Pietroburgo non ospiterà la finale di calcio della Champions League, traferita a Parigi. Ieri la Fifa ha deciso che la nazionale russa giocherà in campo neutro, con un nuovo nome, senza inno e bandiera.