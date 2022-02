Crisi Ucraina. Dispiegati 3000 soldati Usa nell’Est Europa. Mosca: passo distruttivo

Non si allenta la tensione nel cuore dell'Europa anzi rischia di crescere dopo la decisione degli Usa di schierare truppe per difendere i Paesi della NATO. Resta aperto tuttavia il canale diplomatico con i leader dei principali governi occidentali impegnati in prima persona nel dialogo con la Russia

Marco Guerra – Città del Vaticano

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha spiegato che i 3.000 soldati Usa che verranno inviati in Germania, Polonia e Romania in risposta alle crescenti tensioni con la Russia fanno parte degli 8.500 entrati in stato di allerta e che nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori spostamenti. "E' importante mandare un forte segnale non solo a Putin ma al mondo", ha detto, l’esponente della difesa americana.

Leggi Anche 01/02/2022 Nuove misure di sicurezza annunciate da Kiev Il presidente ucraino Zelenskiy chiede al governo di preparare un piano all'altezza della situazione di tensione, assicurando che nel suo Paese l’economia sopravvive al “virus del ...

Le mosse della diplomazia



La decisione degli Stati Uniti è stata accolta con favore dagli alleati europei: il presidente romeno Iohannis ha parlato di una "grande dimostrazione di solidarietà" e il segretario generale della Nato Stoltenberg di "segnale forte", ricordando il dispiegamento della portaerei Truman nel Mediterraneo. La Russia dal canto suo definisce questa decisione un passo ingiustificato e distruttivo che accresce le tensioni militari e riduce quelle politiche. Ma ieri è stata anche una giornata di intenso lavoro diplomatico. Macron e Biden si sono impegnati per una risposta coordinata e il presidente francese non ha escluso una visita in Russia per cercare una soluzione alla crisi ed ha posto come obiettivo la de-escalation delle tensioni. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che incontrerà presto a Mosca il presidente Vladimir Putin. Nelle stesse ore il premier britannico Boris Johnson e Putin, nel corso di una telefonata, hanno concordato sulla necessità di una "risoluzione pacifica" per la crisi in Ucraina. Acqua sul fuoco è stata gettata anche dal portavoce della Casa Bianca Jen Psaki che ha annunciato che non sarà più usata la parola “imminente” in relazione ad una possibile invasione russa dell’Ucraina.

Leggi Anche 02/02/2022 Crisi Ucraina: Ue al lavoro, prossimo vertice in Germania Si intensificano i colloqui fra i leader europei e il Cremlino, per una de-escalation delle ostilità: ieri la telefonata fra il presidente del consiglio italiano, Draghi, e il ...

I timori della Russia



Sullo sfondo restano i timori per la decisione della Russia di ammassare oltre 100 mila soldati sul confine ucraino. Gli Stati Uniti e i loro alleati accusano Mosca di prepararsi a invadere l'ex repubblica sovietica che è orientata a proseguire un lento percorso di avvicinamento alla Nato e all’Unione Europea. Da parte sua la Russia afferma che le truppe sono state dispiegate nella risposta alle minacce di Stati Uniti e alleati.