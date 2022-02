Crisi ucraina. Diplomazia a lavoro, a Mosca l’incontro tra Putin e Macron

Arei Usa preparano il dispiegamento di truppe e materiali nell'est Europa (Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

Ucraina sempre al centro del dibattito internazionale. C’è attesa per l’incontro di oggi a Mosca tra il presidente francese Macron e il presidente russo Putin. Domenica il capo dell’Eliseo ha tenuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Biden sugli sforzi diplomatici in risposta allo schieramento di forze russe ai confini con l’Ucraina

Marco Guerra – Città del Vaticano

Si apre un lunedì di sforzi diplomatici per evitare un’escalation della crisi ucraina. Macron sarà a Mosca per cercare di allentare le tensioni tra l’Occidente e la Russia. Domenica il capo dell’Eliseo e il presidente degli Stati Uniti Biden hanno riaffermato, in colloquio telefonico, il loro sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell'Ucraina.

Scholz non esclude stop a Nord Stream

Sempre oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz è atteso alla Casa Bianca, dopo che ieri in un’intervista ha affermato che sul Nord Stream 2 "tutte le opzioni sono sul tavolo" riferendosi all'ipotesi di bloccare il gasdotto. Scholz ha inoltre annunciato che la Germania è pronta a inviare altre truppe nei Paesi Baltici ma nei giorni scorsi il governo di Berlino si è rifiutato di fornire armi Kiev. Scholz ha quindi aggiunto che “In 25 anni, nel 2045, la Germania sarà assolutamente indipendente dall'importazione di gas, petrolio e carbone, affidandosi alle rinnovabili”.

Occhi puntati su dispiegamento truppe russe

E mentre Mosca continua a ribadire che non intende invadere l'Ucraina, esperti dell’intelligence Usa sostengono che la Russia ha completato al 70% il dispiegamento militare necessario per un'invasione su vasta scala. Intanto il generale Christopher Donahue, comandante dell'82a divisione aviotrasportata, è arrivato in Polonia, dove vengono dispiegati altri 1.700 soldati Usa. Occhi puntati anche sulla presenza di truppe russe in Bielorussia, al confine con Polonia, Lituania e Lettonia, altre tre nazioni della Nato.