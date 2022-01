Cortesia, determinazione, passione europea: un ricordo di Sassoli secondo Crociata

Il vicepresidente della Comece sottolinea l’importanza di persone come il presidente del Parlamento europeo appena scomparso che testimoniano i valori cristiani nel cuore delle istituzioni europee in una fase storica in cui è diventato difficile parlarne. Parole di stima e riconoscimento da Costa, Pittella e Tajani

Fausta Speranza – Città del Vaticano

"Dolore profondo per il popolo italiano ed europeo": con queste parole il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha commentato la scomparsa del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, la notte scorsa all’età di 65 anni. In Italia commemorazioni sono state organizzate nel pomeriggio alla Camera e al Senato, con la partecipazione del capo del governo Mario Draghi che lo ha definito “un simbolo di equilibrio e generosità”. Politici dei più diversi schieramenti hanno espresso il loro cordoglio per un professionista che è stato per tutti un giornalista e un politico colto. I vertici dell’Ue hanno sottolineato che non si è risparmiato mai e che fino all’ultimo ha predisposto tutto perché l’europarlamento potesse continuare a operare in regime di efficienza. “Un campione di democrazia” e “un combattente d’Europa”, viene ricordato dagli eurodeputati.

Della personalità e dell’impegno di David Sassoli abbiamo parlato con monsignor Mariano Crociata, vicepresidente della Comece, la Commissione delle conferenze episcopali della Comunità europea:

Ascolta l'intervista con monsignor Mariano Crociata

Monsignor Crociata ricorda lo stile di cortesia e attenzione alle persone che aveva David Sassoli ma anche la sua grande determinazione a proposito di obiettivi e valori da perseguire. In particolare – afferma – negli ultimi anni aveva accentuato il senso di responsabilità nel suo ruolo ai vertici dell’Europa. Crociata sottolinea come esprimesse un grande senso di responsabilità anche attraverso la sua attitudine a non perdersi in aspetti secondari.

L’adesione vissuta ai valori cristiani

“Sassoli teneva sempre alto il discorso e l’attenzione”, dice il vicepresidente di Comece, che fa riferimento al suo “tratto lieve e cortese che si abbinava a grande chiarezza di intenti e passione europea”, ma anche alla storia personale di fede di Sassoli, alla sua adesione ai valori cristiani del bene comune, ribaditi con forza da Papa Francesco con il suo impegno per la lotta alle povertà e alle diseguaglianze. Di tutto questo si è occupato Sassoli – ribadisce monsignor Crociata – dando testimonianza di come una persona di fede può incarnare i propri valori in un contesto come quello delle istituzioni europee dove si respira quasi un’atmosfera di fastidio per i riferimenti al Cristianesimo. Lo si è visto – ricorda – con la vicenda del documento interno della Commissione europea poi ritirato che cercava di difendere, bandendo la parola Natale, un presunto criterio di maggiore inclusione per tutti. Monsignor Crociata richiama la decisione, anni fa, di togliere il riferimento alle radici cristiane nella carta costituzionale Ue per poi ribadire che resta fondamentale che ci siano persone vive che testimonino, incarnino i valori cristiani, che si facciano radici vive del Cristianesimo nell’ambito della comunità di popoli europea.

La stima dei compagni di partito e dei diversi schieramenti politici

Nelle dichiarazioni di chi ha lavorato con David Sassoli all'interno del partito di appartenza o da altre posizione politiche emergono tanti ricordi segnati dal riconoscimento della sua professionalità e della sua cultura.

Silvia Costa, che si dice "incredula" per la scomparsa, ricorda un'amicizia di 40 anni "da quando era un ragazzino". Commissario straordinario di Governo per il recupero dell’ex carcere borbonico sull’isolotto di Santo Stefano a Ventotene, è stata parlamentare europea per lo stesso partito di Sassoli, il Partito Democratico e, prima ancora, giornalista. Tutte esperienze che ha condiviso quasi in parallelo con Sassoli grazie a un legame profondo. In particolare, Costa ricorda Sassoli per il suo spessore umano e umanistico, per la "profonda spiritualità" la sua colta professionalità e il suo impegno sociale fin da giovane nel volontariato. Si è speso per "le cause nobili" con discrezione e determinazione, afferma l'europarlamentare: "In questi ultimi due anni e mezzo ha fatto un servizio straordinario al futuro dell'Europa, delle nuove generazioni, della difesa della giustizia sociale".

Ascolta l'intervista con Silvia Costa

È stato europarlamentare PD anche Gianni Pittella che di Sassoli richiama le "due grandi ansie": "La prima, un’Europa che lottasse contro la povertà; la seconda, la creazione di ponti e la demolizione dei muri, quindi il tema della integrazione e accoglienza". Sfide portate avanti “con tenacia, coerenza e con il sorriso. Un sorriso che convinceva”.



Ascolta l'intervista con Gianni Pittella

Di diverso schieramento politico, Forza Italia, è Antonio Tajani, già presidente del Parlamento europeo, che sottolinea l'incontro con Sassoli sul terreno di valori profondi. Soprattutto Tajani ricorda che al momento dell'elezione al Parlamento europeo David Sassoli ha ricevuto moltissimi voti anche da personalità politiche distanti dalle sue posizioni perchè, al di là della differenza di vedute sulle modalità di azione, era facile riconoscere in David Sassoli l'impegno costante a porre la persona umana al centro di qualunque ragionamento. Una scelta che apre al dialogo e che, sottolinea Tajani, è frutto della "formazione cristiana".