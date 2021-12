Il premier israeliano negli Emirati Arabi Uniti, un nuova pagina nei rapporti bilaterali

Per la prima volta un primo ministro dello Stato ebraico si è recato in visita nel Paese del Golfo. Naftali Bennet è sbarcato nella giornata del 13 dicembre, ad Abu Dhabi, per incontrare il principe Mohammed bin Zayed al Nahyan

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

È passato più di un anno dalla firma dei cosiddetti "Accordi di Abramo" per la normalizzazione delle relazioni dello Stato ebraico con Emirati Arabi e Bahrein. Nel giorno della sua visita ad Abu Dhabi, il primo ministro israeliano Bennett ha affermato che tali accordi, raggiunti con il patrocinio degli Stati Uniti, hanno stabilito una "nuova, profonda e solida struttura per le relazioni nella regione". “Il messaggio che desidero trasmettere ai leader degli Emirati Arabi Uniti - ha aggiunto - è che la collaborazione e l'amicizia reciproche sono naturali. Siamo vicini e cugini. Siamo i nipoti del profeta Abramo”. L'agenzia di stampa degli Emirati "Wam" ha riferito che Mohammed bin Zayed al Nahyan ha espresso la speranza che la visita possa favorire ulteriore cooperazione a beneficio dei popoli dei due Paesi e della regione.

Temi al centro dell’incontro

Fonti di stampa hanno riferito che, durante l’incontro, il premier israeliano Naftali Bennet e il principe degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed al Nahyan hanno discusso, in particolare, di temi ambientali e di questioni legate al commercio bilaterale. L'interscambio commerciale tra Israele e gli Emirati nel 2021 ha raggiunto il valore di 500 milioni di dollari, più di tre volte di quanto sviluppato nel 2020. Sullo sfondo della visita di Bennet negli Emirati, come riporta il quotidiano "Avvenire", resta anche l'allarme generale per l'andamento, a Vienna, dei colloqui sul nucleare iraniano. Secondo fonti di stampa, non è affatto da escludere che nei colloqui abbia infatti avuto uno spazio rilevante il dossier sull’Iran, su cui Israele, Emirati Arabi e non solo hanno più volte espresso il loro timore per lo sviluppo, da parte di Teheran, della tecnologia nucleare in chiave militare.

Il principe degli Emirati invitato in Israele

È durato oltre 4 ore il colloquio tra il premier israeliano e il principe degli Emirati Arabi. Si tratta dell'incontro di più alto livello da quando i due Paesi hanno normalizzato le relazioni diplomatiche. L’emittente “Channel 13” ha reso noto, infine, che il principe Mohammed bin Zayed al Nahyan ha accettato l'invito, a recarsi in visita in Israele, avanzato dal primo ministro israeliano Bennett, il quale avrebbe chiesto al suo staff di iniziare i preparativi per la visita.