Usa, potrebbero essere cento i morti per i tornado nel MidWest

Danni e vittime negli Stati Uniti per le tempteste che hanno colpito cinque Stati. In Kentucky il bilancio peggiore, il governatore: “L’evento più grave nella storia”

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano



Decine di vittime ed edifici distrutti nel MidWest devastato da tornado e potenti tempeste. Nello Stato più colpito, quello del Kentucky, il bilancio dei morti potrebbe superare i 50, arrivando a cento, secondo quanto dichiarato dal governatore dello stato, Andy Beshear, che ha parlato dell’“evento più grave del suo genere nella storia del Kentucky”, di “resoconti strazianti” e di devastazioni difficili da esprimere a parole, causate da un tornado che a terra ha viaggiato per circa 320 chilometri.

Distrutta una fabbrica con oltre cento persone

La tragedia peggiore è avvenuta nella parte occidentale dello Stato, a Mayfield, dove il tornado ha abbattuto il tetto di una fabbrica di candele al cui interno si trovavano oltre cento persone e dove il bilancio dei morti è ancora da accertare. Nel centro della cittadina, al confine con il Tennessee, ci sarebbero edifici ridotti in macerie e auto sepolte da detriti e mattoni. Più di 50mila persone sono rimaste senza corrente, il governatore ha dichiarato lo stato di emergenza e schierato la Guardia Nazionale nelle varie località

A rischio ora gli Stati dell'est

Sono cinque gli Stati colpiti da oltre 30 tornado, oltre al Kentucky, si tratta di Arkansas, Missouri, Tennessee e Illinois, anche in quest’ultimo si sono registrate due vittime dopo il crollo parziale del tetto di un magazzino di Amazon, in Tennessee sono tre le vittime, mentre un morto si registra in una casa di cura a Monette, nell’Arkansas settentrionale. E purtroppo non è ancora finita, perché ora il maltempo si sta spostando verso est, dalla Louisiana settentrionale fino all'Ohio, dove sono attesi temporali, anche molto forti.