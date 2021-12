Strage di migranti sulle strade del Messico: camion si ribalta, 53 vittime

In un’autostrada dello Stato del Chiapas un camion merci sul quale erano ammassate 107 persone provenienti da Guatemala ed El Salvador, che cercavano di raggiungere la frontiera con gli Stati Uniti, è finito contro un muro e si è ribaltato. Nel 2021 triplicate le richieste d’asilo in Messico.

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Il camion merci sul quale viaggiavano, troppo accalcate, 107 persone migranti provenienti dal Centroamerica si è schiantato contro un muro e poi si è ribaltato, sull’autostrada che da Chiapa de Corzo porta alla capitale dello Stato, Tuxtla Gutierrez. Secondo alcuni testimoni, alle 15.30 ora locale, l’autista avrebbe imboccato una curva a velocità eccessiva. Oltre alle vittime, ci sono più di 40 feriti, 3 dei quali molto gravi.

La protezione civile: una delle tragedie più gravi nello Stato

Per il responsabile della protezione civile del Chiapas, Luis Manuel Garcia Moreno, è una delle tragedie di questo tipo più gravi avvenute nel Paese. Il governatore dello Stato, Rutilio Escandon, in un tweet ha espresso cordoglio per le vittime dell'incidente e assicurato solidarietà e assistenza ai feriti.

Quasi 230 mila migranti bloccati dalla polizia messicana

Il Chiapas, che confina col Guatemala, è una delle principali zone di transito per i migranti che tentano di raggiungere gli Stati Uniti, ma tutto il Messico, quest'anno, è al centro di una grave crisi migratoria, attraversato da migliaia di persone, per lo più centroamericane o haitiane, attirate dal sogno a stelle e strisce. Le autorità messicane ne hanno intercettate quasi 230 mila e rispedite nei Paesi d’origine più di 82 mila fra gennaio e ottobre, numeri che non si vedevano da oltre 15 anni.

Triplicate le richieste d’asilo, da 40 a 123 mila

Inoltre, 123 mila migranti hanno chiesto rifugio nei primi 11 mesi del 2021; altro record assoluto, considerato che negli anni precedenti le richieste si aggiravano sulle 40 mila. In molti casi i trafficanti di esseri umani li trasportano in condizioni di sovraffollamento e scarsa sicurezza lungo gli Stati del sud-est, del centro e del nord del Messico. Il governo messicano, che ha ricevuto critiche per il trattamento dei migranti, ha dispiegato decine di migliaia di unita' delle forze armate alle frontiere nord e sud, intensificando i controlli, in base all’accordo di cooperazione con gli Stati Uniti in materia di immigrazione.