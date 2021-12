Inchiesta Onu per le violenze in Tigray

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha deciso di creare una commissione internazionale per indagare e raccogliere prove sugli abusi commessi durante il conflitto ancora in corso in Etiopia

Emanuela Campanile - Città del Vaticano Ad un anno dallo scoppio della guerra in Tigray, caos e violenza continuano a regnare degenerando senza freno come già più volte denunciato dalla Chiesa locale. Un conflitto fuori controllo in cui i fronti di battaglia sono molteplici. Contro il governo centrale si sono schierati altri gruppi armati e ora sono 9 quelli che il 5 novembre hanno creato un’alleanza sempre in chiave anti governativa. Leggi Anche 17/12/2021 Etiopia. Santa Sede: appello al dialogo per portare la pace Attacchi indiscriminati Disordini, massacri di civili, rapimenti e abusi per una guerra che ha creato oltre due milioni di sfollati e che si dimostra sorda agli appelli di pace e a qualsiasi trattativa diplomatica. Da un’indagine del Joint Investigation Team (JIT) dell’Ethiopian Human Rights Commission (EHRC) e dell’United Nations Human Rights Office (UNHR) è emerso che "Vi sono fondati motivi per ritenere che tutte le parti in conflitto nel Tigray abbiano, in varia misura, commesso violazioni dei diritti umani internazionali, del diritto umanitario e dei rifugiati, alcune delle quali possono costituire crimini di guerra e crimini contro l’umanità". Il rapporto è stato presentato all’Onu. L'Onu e la proposta Ue Ad un anno dal conflitto, il Consiglio per i diritti umani dell’Onu ha istituito una commissione internazionale di esperti per indagare sulla grave situazione nel Paese africano e, quando possibile, identificare i responsabili di tali inaudite brutalità. La risoluzione è stata proposta dall'Unione europea e approvata il 17 dicembre al termine di una sessione speciale con 21 voti a favore, 15 contrari e 11 astenuti.