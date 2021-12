Capodanno 2022 nel mondo tra festeggiamenti e paura del Covid

Scelte diverse nei vari Paesi su come celebrare il nuovo anno. Eventi a New York e Sydney, mentre Parigi e Londra chiudono. Intanto superato il milione di casi quotidiani la scorsa settimana

Michele Raviart - Città dal Vaticano

Con il record di un milione di contagi al giorno registrati la scorsa settimana a causa della diffusione della variante Omicron del Covid-19, il mondo si prepara a entrare nel terzo anno di pandemia. Oltre cinque milioni le persone uccise dal coronavirus dal dicembre 2019, un dato che va comunque riducendosi grazie ai vaccini, che sono arrivati al 60% della popolazione mondiale. Molto resta ancora da fare, soprattutto nei Paesi più poveri dove l’accesso alle dosi rimane ancora difficile.

Previste 15 mila persone a Times Square

In questo contesto, molte saranno le restrizioni ai festeggiamenti in pubblico per capodanno che sono stati condizionati dal Covid o anche annullati. Non a Times Square, dove sebbene siano stati ridotti i festeggiamenti ufficiali, dopo la mezzanotte e la caduta della tradizionale sfera di cristallo, giurerà il nuovo sindaco Eric Adams. Previste al massimo 15mila persone, vaccinate e con mascherina. Il virologo Anthony Fauci, principale consigliere della Casa Bianca sulla pandemia, ha tuttavia invitato i cittadini americani a tenersi lontani dai grandi raduni.

Festeggiamenti in Brasile e Australia

Il 2022 sarà festeggiato anche sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, dove negli scorsi anni si ritrovavano anche tre milioni di brasiliani. A Sydney, una della città più colpite dal virus, i fuochi d’artificio hanno già illuminato il porto davanti a migliaia di persone, mentre il Sudafrica, il Paese dove per primo è stata isolata la variante Omicron, ha ridotto il coprifuoco per questa notte, valutando come stabile il numero di decessi per Covid-19.

Nessun evento a Londra e Parigi

In Europa cancellati i festeggiamenti pubblici a Londra, che saranno sostituiti da un programma alla BBC. “Una decisione difficile”, ha detto il sindaco Sadiq Khan, allarmato dalla prevista presenza di 6500 persone a Trafalgar Square, “perché la sicurezza dei londinesi è più importante”. Vietati i raduni superiori alle dieci persone in Germania, lo spettacolo pirotecnico a Berlino sarà senza pubblico, mentre in Francia, dove ufficialmente la variante Omicron ha preso il sopravvento, sono da oggi obbligatorie le mascherine all’aperto, cancellate le celebrazioni agli Champs-Elysées a Parigi. Bloccati i festeggiamenti anche in Grecia, Giappone e Marocco.

Dal 10 gennaio nuovi regole in Italia

In Italia, intanto, è stata emanata la circolare del ministero della Saluto con gli aggiornamenti sulle misure di quarantena, che entreranno in vigore a partire dal 10 gennaio. Nessun isolamento per gli asintomatici con la terza dose o per chi abbia ricevuto la seconda dose entro 120 giorni se entreranno in contatto con casi positivi. L’obbligo sarà quello di portare la mascherina FFP2 per almeno dieci giorni.